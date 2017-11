Campagne électorale des locales du 23 novembre, DGSN : 180.000 policiers mobilisés

Pas moins de 180.000 policiers seront mobilisés à travers le territoire national pour assurer une couverture sécuritaire infaillible durant les élections locales prévue le 23 novembre. C’est ce qu’a annoncé, hier, le sous-directeur de la police urbaine à la Direction générale de la Sûreté nationale. S’exprimant, lors d’une conférence de presse tenue à l’École supérieure de police de Châteauneuf (Alger), le commissaire divisionnaire Madjid Saïdi a indiqué que cet important dispositif sécuritaire sera mis en place quelques jours avant le scrutin pour sécuriser les 4.861 centres de vote répartis dans la zone de compétence de la Sûreté nationale pour un total de 31.676 bureaux de vote. L’orateur, qui a présenté à cette occasion le plan de sécurisation des élections élaboré par la DGSN, a évoqué l’ensemble des mesures prises, à cet effet, sur instruction du Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel.

Il a fait état, à ce propos, de la mobilisation de toutes les unités relevant de la Sûreté nationale, pour garantir le bon déroulement de ce rendez-vous électoral qui, selon ses termes, a un rôle important dans l’avenir du pays. «Les agents, les cadres et même les stagiaires de la Sûreté nationale seront mobilisés le jour du scrutin et déployés à plusieurs niveaux, y compris pour assurer la sécurité routière et la fluidité de la circulation», a-t-il précisé, soulignant que l’ensemble des policiers ont bénéficié de plusieurs cycles de formation pour acquérir de meilleures compétences. Pour le commissaire divisionnaire Saidi, l’expérience algérienne en matière de lutte contre la criminalité n’est plus à démontrer. «L’Algérie a même été sollicité par de nombreux pays arabes et africains, pour son expérience dans ce domaine», a-t-il tenu à souligner, non sans fierté, révélant que près de 50.000 agents de police et 6.000 autres étudiants en stages pratiques seront mobilisés au niveau des centres de vote, outre la couverture sécuritaire liée aux différents aspects du scrutin et relevant des prorogatifs de la DGSN. «Ces policiers inspecteront toutes les structures de vote, 48 heures avant leur ouverture, et assureront, aussi, l’escorte des transports des urnes après la clôture du scrutin», a affirmé le sous-directeur de la police urbaine à la Direction générale de la Sûreté nationale, ajoutant que le dispositif en question concerne également la sécurisation des encadreurs de l’opération de vote, à l’instar des surveillants des élections locales. Le commissaire divisionnaire Saïdi a indiqué que tous les moyens ont été déjà mis en place, faisant part de l’utilisation des moyens très modernes dans les opérations d’inspection, de contrôle et d’intervention. À ce sujet, il évoque le rôle attribué au centre de commandement qui est doté de 1.314 caméras uniquement pour la capitale, auquel s’ajoute un important réseau raccordé au niveau des sites stratégiques à travers l’ensemble du pays, pour une intervention rapide en cas de besoin. Il a, par ailleurs, noté que le dispositif de sécurité mis en place sera renforcé par une couverture aérienne composée de 14 hélicoptères, en vue d’assurer une sécurisation globale du déroulement du scrutin.

Kamélia Hadjib