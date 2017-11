M. Gaïd Salah, à l’ANP et aux autres corps de sécurité : « Veillez à un déroulement serein et sécurisé des élections »

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a exhorté, hier à Oran, les cadres et personnels de l'ANP et des différents corps de sécurité à veiller à la réussite des élections locales, en accomplissant leur devoir électoral et en réunissant les conditions permettant aux citoyens de voter «en toute liberté, quiétude et sérénité», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans une allocution d'orientation prononcée, à l'issue d'un exercice naval exécuté au polygone de tir de la Façade maritime ouest à Oran, au deuxième jour de sa visite à la 2e Région militaire, le général de corps d'armée a relevé que des élections nationales «importantes» se tiendront dans quelques jours en Algérie, en l'occurrence les élections des Assemblées populaires communales et des wilaya, prévues le 23 novembre. À cet effet, il a indiqué qu'il était «opportun de souligner, à cette occasion, que conformément aux lois en vigueur à ce sujet, cet important rendez-vous constitue, pour les personnels militaires et des différents autres corps de sécurité, un double devoir : le premier se rapporte à leur participation au suffrage selon les dispositions en vigueur, c'est-à-dire en dehors des casernes, étant des citoyens, et j'insiste ici sur le terme +citoyens+». Quant au deuxième, il consiste à «veiller, avant, pendant et après les élections, à garantir un climat de sécurité et un environnement stable, et à réunir toutes les conditions adéquates permettant à nos frères concitoyens, de s'acquitter de leur devoir national, en toute liberté, quiétude et sérénité», a-t-il affirmé, invitant «l'ensemble, chacun dans son domaine de compétence et dans la limite de ses responsabilités, à la stricte application de l'instruction particulière relative à cette importante élection nationale, que j'ai émise le 5 octobre 2017», et observant que «telle est la vocation vitale et importante confiée à l'Armée nationale populaire, qui sera, aux côtés de tous les autres corps de sécurité, autant consciente de sa responsabilité que ravie du parfait accomplissement des missions qui lui seront assignées». Le général de corps d'armée a, auparavant, suivi, en compagnie du général major Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire, et du général major, Mohamed Larbi Haouli, commandant des Forces navales, le déroulement de l'exercice exécuté par l'équipage du navire de guerre lance-missiles Raïs Hassan. «Ce bâtiment, construit par des ingénieurs et des techniciens algériens, au niveau de l'Établissement de construction et de réparation navales d'Oran, leader dans ce domaine, considéré comme la fierté des fabrications navales en Algérie, vient renforcer nos Forces navales, après son inauguration par Monsieur le général de corps d'armée, le 9 août 2017, et s'ajouter aux exploits réalisés dans le domaine des fabrications militaires dans notre pays», souligne le communiqué. L'exercice de tir a été exécuté sur une cible navale, représentée par un navire usé faisant office d'objectif de tir, où une bataille navale proche de la réalité a été simulée contre une cible adverse. «Cet exercice vise à perfectionner la maîtrise de l'utilisation des armements lourds dont disposent les Forces navales, notamment les missiles antinavires de guerre et le contrôle de l'efficacité des armes acquises», précise-t-on de même source. «L'exercice a été mené avec succès, et la cible navale a été détruite avec grande précision. Ce qui représente une autre réussite et un fruit de la bonne préparation au combat des équipages, et de leur maîtrise des armes et des équipements, réaffirmant l'évolution et l'état-prêt opérationnel atteint par les unités des Forces navales algériennes».



L’ANP doit être à l’abri des surenchères et des ambitions politiciennes



Dans son allocution d'orientation, prononcée lors d'une rencontre avec les cadres et les éléments de la Façade maritime ouest et diffusée à l'ensemble des unités de la Région, le général de corps d'armée a félicité l'équipage du navire lance-missiles Raïs Hassan pour «la bonne maîtrise des armes et des équipements», ainsi que l'ensemble des cadres et des éléments de l'Établissement de construction et de réparation navales pour «cette importante réalisation, valorisant les efforts colossaux consentis dans le rehaussement des capacités des Forces navales, en tant que composante essentielle de l'Armée nationale populaire, comptant principalement sur une ressource humaine qualifiée, capable de faire face à tous les défis rencontrés». «L'exécution d'exercices tests est la méthode la plus efficace pour examiner et mesurer le degré d'assimilation des programmes de préparation au combat, outre la fiabilité de la formation dispensée sur plus d'un niveau et son degré d'adaptation avec les missions assignées. À ce propos, il est impératif de mentionner, voire souligner que le moyen le plus efficient pour saisir les exigences de l'exploitation optimale des matériels et des équipements modernes mis à disposition est de veiller à exécuter continuellement les programmes de préparation au combat», a observé le chef d'état-major de l'ANP. «Partant de ce point de vue, il est légitime pour l'Algérie, de disposer d'une armée professionnelle et émérite, au rang de sa grandeur, à même de préserver ses acquis d'indépendance nationale, et de défendre sa terre pure, imprégnée du sang de chouhada. À cet effet, nous œuvrons, au sein de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, jour et nuit et toute l'année, guidés par les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, dont le soutien à nos Forces armées n'a jamais failli, à leur permettre de rester au diapason de tout progrès et développement qui s'opèrent aujourd'hui», a-t-il ajouté. «Dans ce contexte, il est important de souligner, ici, que l'Armée nationale populaire a trouvé tous les éléments de motivation et d'encouragement, dans l'hommage adressé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, contenu dans sa lettre à la Nation, à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre, qui dit avec clarté : +L'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, que je salue en votre nom à tous, prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle de protection de nos frontières face au terrorisme international et au crime transfrontalier. Cette Institution républicaine doit donc être à l'abri des surenchères et des ambitions politiciennes.+»

Naissance d’une fabrication militaire prometteuse



Le général de corps d'armée a rappelé, ensuite, les étapes importantes parcourues par l'Algérie en matière des fabrications militaires à travers différents domaines, «dont la gestion et le développement sont du ressort d'officiers et techniciens algériens, de formation de qualité et hautement qualifiés».

«Venant renforcer notre flotte navale de combat, ce bâtiment de guerre est considéré comme étant un pas géant sur la voie de la détention des technologies modernes, et l'assimilation des exigences de la fabrication militaire de moyens navals, et non navals perfectionnés et efficaces en termes d'aptitude et de qualité, et sur le plan des technologies employées, fabriqués en Algérie par l'Établissement de construction et de réparation navales qui, comme vous le savez tous, a été inauguré au niveau de la Base principale Mers El-Kébir, le 9 août 2017», a-t-il rappelé.

«Ceci est un puissant acquis, parmi tant d'autres, avec lequel nous renforçons aujourd'hui notre flotte navale, qui contribuera, sans nul doute, à rehausser les aptitudes de nos Forces navales, comme étant l'une des composantes essentielles de notre corps de bataille, comme il contribuera à motiver les fabrications militaires en Algérie, et à faire ressortir leurs capacités dans plus d'un domaine, et par conséquent, faire valoir la vision clairvoyante adoptée dans cette direction stratégique et vitale», a-t-il poursuivi. Cette vision, a-t-il relevé, «commence à donner ses fruits, et annonce la naissance d'une fabrication militaire prometteuse, sur laquelle veillent des cerveaux et des bras algériens, pleins d'amour pour leur Armée et leur Patrie, dévoués à elles corps et âmes, qui n'exprime cette fidélité que par le labeur productif, fructueux et ambitieux.

Tel est l'esprit pratique et professionnel efficient, dont les graines ont été enracinées par l'Armée nationale populaire dans les consciences et les cœurs des éléments militaires», s'est-il félicité. À l'issue de cette allocution d'orientation, les membres de l'équipage du navire lance-missiles Raïs Hassan ont exprimé «leur fierté d'exercer à bord de ce bâtiment de guerre qui constitue un important acquis pour les Forces navales et pour l'Armée nationale populaire, tout en réitérant leur engagement à demeurer vigilant et attentif quant à la sécurisation de l'intégrité de nos eaux territoriales», conclut le communiqué. (APS)