Le COA organise : une rencontre avec les représentantes du MSN

Le Comité Olympique et Sportif Algérien a organisé une rencontre avec les représentantes du Mouvement Sportif National. Cette rencontre, présidée par Monsieur Mustapha Berraf, Président du COA, a regroupé des noms très connus du monde du sport féminin en Algérie (anciennes athlètes, dirigeantes sportives et responsables dans les structures du sport national). La rencontre a permis de traiter plusieurs points qui préoccupent la scène sportive nationale et qui concernent la participation féminine dans les instances sportives nationales et la place qui leur revient en qualité de dirigeantes. De nombreuses propositions émanant de ces sommités ont été émises et ont débouché sur la nécessité de demander la promulgation de textes assurant l’équité «Hommes/ femmes» dans le mouvement associatif sportif, à l’instar de ce qui est appliqué dans les assemblées élues en Algérie et ce, en adéquation avec les recommandations de Son Excellence Monsieur le Président de la République.

Les participantes ont profité de cette occasion pour rendre un hommage à Son Excellence le Président Bouteflika pour tous les efforts déployés en direction de la femme algérienne.