FIN DES DÉBATS À L’APN : Relance des projets structurants maintien des acquis sociaux

A travers ses dispositions, le projet de la loi de finances, PLF 2018, à pour objectif de consacrer un taux de croissance de 4% attendu pour l’année prochaine, à partir de laquelle l’inflation sera, en revanche, au centre d’une tendance baissière qui passera de 5,5% en 2018 pour se situer à 3,5 en 2020.

Ces prévisions ont été réitérées par le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, dans ses réponses, hier en fin de matinée, aux députés dans le cadre des débats sur ledit projet de loi. Lors d’une séance plénière présidée par M. Saïd Bouhadja, le ministre a assuré que la maîtrise de l’inflation afin qu’elle n’impacte nullement sur le pouvoir d’achat des ménages «demeure une préoccupation majeure du gouvernement».

A ce propos, il explique aussi dans le cadre du recours au financement non conventionnel prévu dans le PLF 2018, «la Banque d’Algérie veillera a apporter, en temps opportun, toutes les correctifs nécessaires à même d’éviter tout risque inflationniste». M. Raouya soutient par ailleurs que le projet de la loi de finances 2018 s’inscrit dans le cadre du processus engagé par le gouvernement, en vertu des orientations contenues dans son Plan d’action.

En d’autres termes, ce projet de loi a pour principaux objectifs de «maîtriser au mieux les dépenses publiques, de poursuivre l’aide sociale en faveur des couches démunies, de diversifier l’économie nationale, d’encourager les investissements productifs et de promouvoir les exportations hors hydrocarbures», a-t-il indiqué. Dans cette optique, la consécration du taux de croissance de 4%, gagé pour 2018, se fera notamment «grâce à la contribution des secteurs des hydrocarbures, du commerce et des travaux publics», a-t-il expliqué. Assurant par ailleurs que le projet PLF 2018 garantit bel et bien les pouvoirs d’achat des ménages, le ministre appuie son propos en mettant l’accent sur le fait que ce texte de loi ne comprend aucune taxe qui est de nature à grever le budget des familles. M. Raouya avait ainsi tenu à battre en brèche certains arguments plutôt alarmistes qu’avaient notamment soulevés certains députés de l’opposition pendant les séances consacrés au débat. Dans ses réponses, il s’est longuement attardé sur la question des nouvelles taxes prévues dans le projet de loi, affirmant que celles-ci se résument essentiellement en deux impositions majeures.

La première est relative à l’introduction sur la fortune, qui comme sa désignation l’indique ne sera applicable que sur les catégories les plus aisée de la société, tandis que le seconde se rapporte à une hausse légère des prix des carburants. Au sujet de cette seconde imposition, le représentant du gouvernement a récusé toute idée selon laquelle l’augmentation telle que prévue des prix de l’essence et de gasoil serait d’un impact négatif sur le pouvoir d’achat des catégories défavorisées, encore moins sur l’activité des agriculteurs et des pêcheurs. Rappelons que l’Algérie est l’un des pays où le prix du carburant est le moins cher au monde, le ministre des Finances fera observer, qu’en la matière, il y a réellement un abus dans la consommation de ce produit. «Nous consommons plus de 14 millions de tonnes de carburant dont une quantité de 23% est importée pour un montant de 900 millions de dollars», indique M. Raouya insistant, encore une fois, que la hausse des prix prévus dans ce domaine obéit notamment à l’idée de rationaliser la consommation de l’essence et du gasoil.

Son argumentaire ainsi développé conforte, entre autres, la logique selon laquelle le pouvoir d’achat est bel et bien protégé à travers les dispositions retenues dans le projet PLF 2018, celles là même qui sont de tendance à raffermir la politique sociale de l’Etat, très intransigeant sur la préservation, voire la promotion des acquis sociaux consacrés jusque-là.

En atteste d’ailleurs les montants des transferts sociaux qui s’élèveront à 1.760 milliards de dinars en 2018. Un montant qui représente, selon M. Raouya, 20% du budget de l’Etat et 9% du PIB. Sur un autre volet, le ministre n’a pas exclu la révision des prix de référence de baril du pétrole, qui est actuellement de 50 dollars et sur la base duquel est élaboré le projet de la loi des finances 2018. A ce propos, il fera remarquer que malgré la hausse légère des prix de l’or noir constatée ces dernières semaines, il n’en demeure pas moins que le marché mondial du pétrole demeure en proie «à des pressions géostratégiques auxquels s’ajoutent d’autres facteurs liés a la productions des ressources non conventionnel».

Sur sa lancé, M. Raouya a soutenu que les institutions internationales telles que le FMI pourraient revoir leurs analyses en faveur de l’Algérie après avoir recueilli de plus amples informations sur l’évolution de l’économie nationale. Le même intervenant ne manquera pas de mettre en relief toute l’importance que requiert le développement du système des imports en vue d’un meilleur recouvrement et meilleur rapprochement avec le citoyen. Il a également longuement insisté sur le développement du secteur bancaire à même de le replacer au diapason des défis de l’heure portant essentiellement sur la relance économique où les financements des investissements créateurs d’emplois de richesses constituent une priorité de l’heure. Pour le citoyen, les banques publiques sont également tenues, selon M. Raouya, de diversifier leur offre de crédits.

Karim Aoudia

36 amendements

36 amendements proposés au titre du Projet de loi de finances ont été soumis hier par le bureau de l’APN à la Commission des finances et du budget.

Sur un total de 52 amendements proposés au titre du PLF 2018, 36 seulement répondent aux conditions de forme. Ces amendement, proposés par 25 députés, concernent 16 articles, tandis que 16 autres ont été rejetés, car ne remplissant pas les conditions de forme et étant contraires aux dispositions de la Constitution.

Les groupes parlementaires s’expriment



Les membres de l’Assemblée Populaire National (APN) ont achevé, hier matin, les débats autour du projet de loi de finances PLF 2018, lors d’une séance plénière présidée par M. Said Bouhadja, président de cette institution parlementaire.

Lors de cette séance marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, la parole a été donnée aux présidents des groupes parlementaires qui, chacun à son tour, se sont exprimés sur le contenu de ce document soumis, pour examen au niveau de la chambre basse du parlement, durant trois jours consécutifs. Si les avis étaient plutôt mitigés quant à la portée de ce projet de loi, il semblerait que, dans l’ensemble, les membres de l’APN adhèrent au contenu du texte, avec cependant quelques observations et remarques. L’autre remarque importante à retenir est que les uns et les autres (partisans et opposition) ont tous souligné et à l’unanimité que «l’Algérie est ciblée dans son unité et sa sécurité».

C’est d’ailleurs le premier constat établi par le député Said Lakhdari, président du groupe parlementaire Front de Libération Nationale (FLN). « Depuis voilà maintenant onze années, c’est la première fois que je constate à l’examen d’un projet de loi de finances que les partisans et les opposants reconnaissent et admettent le fait que notre pays est ciblé dans son unité et sa sécurité». L’intervenant, tout en relevant qu’il salue le contenu de ce projet de texte dans sa totalité, a cependant émis le souhait de voir le citoyen moyen toucher 70.000 DA par mois, «un salaire à même de permettre au citoyen de vivre dans la dignité», a-t-il affirmé. Poursuivant ses propos, il s’adressera à ceux qui ne cessent de prononcer un discours pessimiste leur disant que «lors de la période de l’aisance financière, beaucoup d’argent a été investi dans les routes et autoroutes, dans les ponts au-dessus des rivières, dans les nombreux ouvrages hydrauliques, les différentes infrastructures, dans les établissements scolaires, les universités et les centres de formation professionnelle, etc. L’argent a également été investi, a-t-il souligné, dans le secteur de la santé, citant à titre d’exemple, dans ce sillage, les campagnes de vaccination et de prévention mais aussi les centres hospitalo-universitaires (CHU) ainsi que les nombreuses cliniques et unités de soins. Lors de l’aisance financière du pays, poursuit le président du groupe parlementaire FLN, beaucoup d’argent a été consacré aux différents programmes de logements mais aussi dans les projets ayant permis de procéder à un recrutement massif. L’intervenant mettra en avant également le fait que notre pays a réussi à préserver le caractère social. Des dépenses conséquentes ont également été effectuées pour les besoins du «métro qui a pu voir le bout du tunnel durant ces dernières années et qui connaît actuellement des extensions de lignes», a-t-il fait notamment fait remarquer.



Le MPA, Taj, FLN et le RND

saluent les «décisions courageuses»



M. Belabès Belabès du groupe parlementaire RND notera d’emblée que les députés de cette formation politique «voteront pour le PLF 2018 sans hésitation aucune et sans introduction d’amendements». Signalant que la hausse des taxes ayant intéressé le carburant est, en fait, trois fois inférieure au prix appliqué à l’international, il mettra à profit cette occasion pour lancer un appel aux fins de diversifier davantage l’économie nationale et de concrétiser au mieux la décentralisation. Le RND considère que le gouvernement a accordé une place importante au secteur privé et aux jeunes afin de participer à l’investissement. Enfin, l’appel sera lancé au peuple algérien en âge de voter, le 23 novembre prochain, pour participer massivement à ce rendez-vous électoral.

Leur emboîtant le pas, les représentants des groupes parlementaires de TAJ et du MPA ont salué le bien-fondé des dispositions que recèle le projet de lois, notant cependant «qu’il faudrait les appliquer correctement sur le terrain». Ils ont également plaidé en faveur de la diversification de l’économie nationale en encouragent les investissements productifs. L’apport du tourisme, de l’industrie, de l’habitat, des travaux publics, du foncier et de l’agriculture, etc., sont autant de secteurs où il est important d’investir dans l’optique de diversification de l’économie nationale. D’autre part et comme c’est le cas pour le groupe parlementaire de la coalition Nahda-Adala-Bina et de celui du PT (Parti des travailleurs), nombreux sont ceux qui ont présenté à la presse leurs communications écrites en langue nationale. Le député Lakhdar Benkhellaf, chef du groupe parlementaire d’El Bina qui a émis nombre de critiques sur ce projet de loi. Il a estimé que les impôts et taxes sont imposés en dehors du principe d’équité. Des mesures qualifiées, selon ce député, d’anti-économiques et antisociales sont aussi remises en cause par ce membre de la chambre basse du parlement qui affirme que le pouvoir d’achat a chuté de 40% en trois ans.

M. Ramdane Taazibt, président du groupe parlementaire du Parti des travailleurs — tout en faisant remarquer que l’exploitation des richesses de l’Algérie est certes recommandée — soutient que le gouvernement doit fournir davantage d’effort pour récupérer la masse monétaire en dehors du circuit formel ainsi que la récupération des crédits non remboursés.

Le député Nacer Hamdadouche, représentant du Groupe parlementaire du MSP a, lui aussi vivement critiqué le projet de texte. Il considère que «le PLF 2018 profite davantage aux hommes d’affaires, au détriment du simple citoyen». Enfin et même si le recours à la finance islamique effectuée par nombre de banques publiques a été favorablement accueillie par le MSP, Nacer Hamdadouche aurait préféré que cela puisse être introduit dans la loi sur la monnaie et le crédit. Pour sa part, le député Hadj Benghouti, du parti El Moustakbal, estime que les mesures proposées par le gouvernement ne sont pas de nature à dépasser la crise économique notamment du fait que l’économie de rente est toujours prépondérante. Cet avis est visiblement partagée par le représentant du groupe parlementaire du FFS. En effet, le député Chafaa Bouiche a fait part de quelques inquiétudes à propos des solutions proposées par le gouvernement pour dépasser la crise actuelle.

Le député Lamine Osmani, du groupe parlementaire représentant les Indépendants a axé l’essentiel de son intervention sur les réalisations enregistrées par notre pays, notamment de 1999 à nos jours. Selon ce député, « la communication institutionnelle est à optimiser de manière à mettre en avant toutes les réalisations du Président de la République». Enfin, il fera savoir que son groupe parlementaire votera par un grand OUI pour ce projet de loi de finances, car précisera-t-il, c’est la sagesse qui l’exige». Il convient de noter enfin que le projet de la loi de finances 2018 sera soumise au vote, le 26 novembre courant.

Soraya Guemmouri