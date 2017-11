Campagne électorale des locales du 23 novembre

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé hier à Alger que tous les moyens matériels et humains étaient réunis en prévision des élections locales du 23 novembre.

«Les préparatifs des élections locales vont bon train et tous les moyens matériels et humains ont été réunis» pour ce rendez-vous électoral, a déclaré M. Bedoui à la presse en marge de sa visite d'inspection au projet «commune électronique-zéro papier» initié par la Direction générale de la modernisation, de la documentation et des archives à Dar El Beida, ajoutant que le ministère était en passe d'élaborer les bulletins de vote. D'autre part, M. Bedoui a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la campagne électorale qualifiée de «bonne» et marquée par l'action de proximité, précisant qu'»une cellule a été installée au niveau du ministère de l'Intérieur pour l'examen et le suivi de toutes les propositions soumises par les candidats durant la campagne électorale». «Initialement, toutes les propositions soumises sont considérées comme des idées positives par excellence, étant au service du pays», à l'instar de la démocratie participative, des finances locales, de la fiscalité locale et de la révision du code communal et de wilaya, a ajouté M. Bedoui. Le ministre a indiqué que la majorité des propositions de la campagne «seront débattues à l'occasion d'un grand chantier, à l'instar du code communal et de wilaya, qui fait actuellement l'objet d'un chantier ouvert au niveau du Gouvernement», annonçant un autre projet de loi relatif à la démocratie participative, lequel sera «présenté prochainement en Conseil de gouvernement». A une question sur le taux de participation aux élections, M. Bedoui a indiqué que «ce taux est lié à la prise de conscience par le peuple algérien quant au rôle important de l'APC», a précisé, estimant que la participation «est un message sur la nécessité d'aller de l'avant sur la voie de la concrétisation des multiples réformes initiées par le président Bouteflika». Par ailleurs, le ministre a souligné la nécessité de se concentrer sur la campagne électorale actuelle au lieu de faire une campagne anticipée de la présidentielle», rappelant dans ce sens que «nous devons accorder davantage intérêt au citoyens, à ses ambitions et à ses attentes. Nous préparons actuellement des élections locales, La Présidentielle aura ses propres échéances».

Au sujet les affiches choisies par certains candidats, inscrites parmi «les points faibles de la campagne électorale», M. Bedoui a indiqué qu'il ne fallait pas focaliser sur cette questions mais plutôt sur les propositions soumises, exprimant son souhait de voir la situation s'améliorer à l'avenir à travers «la mise en place de mécanismes en coordination avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE)». «Seulement 200 présidents d'APC sont poursuivis en justice parmi les quelque 25.000 élus», a-t-il rassuré, ajoutant qu'il y avait près de 400 élus acquittés par la justice. (APS)

Sensibilisation sur l'importance des élections

Le ministère de l'Intérieur lance une caravane

Une caravane de sensibilisation sur l'importance des élections, organisée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire sous le slogan «Ensemble nous bâtissons l'Algérie», a été lancée, hier, à partir de la promenade des Sablettes à Hussein-Dey (Alger), pour sillonner les 48 wilayas du pays et sensibiliser les citoyens sur l'importance d'exprimer leur choix politique.

«La caravane sillonnera les 48 wilayas du pays pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de participer aux élections locales, et de choisir leurs représentants locaux appelés à accompagner les réformes devant être initiées au cours de leur mandat», a indiqué une représentante du ministère.

Composée de camions équipés d'écrans géants diffusant des bandes en continue sur l'opération électorale, à partir de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à l'acte électoral, la caravane sillonnera toutes les régions du pays (centre, est, ouest, Hauts-plateaux et extrême Sud), et s'arrêtera au niveau des places publiques où des tentes seront installées en vue d'y animer notamment des activité de proximité et distribuer des dépliants expliquant le rôle des assemblées élues, a ajouté la même responsable.

«Les organisateurs de cette caravane ont également prévu des activités et différents ateliers au profit des enfants et des jeunes sur le vote et le rôle de l'élu local, outre la diffusion de films documentaires pour promouvoir l'esprit de citoyenneté chez les jeunes Algériens», a-t-elle précisé. (APS)

PASSEPORT ET CARTE BIOMETRIQUES

21 millions de documents délivrés

«Depuis le début du mois de janvier 2012, date de lancement de l’opération de délivrance des passeports biométriques, c’est un total de onze millions de passeports et sept millions de cartes biométriques qui ont été délivrés jusqu’au jour d’aujourd’hui » a annoncé le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. M. Noureddine Bedoui qui a effectué une visite d’inspection au Centre national biométrique à Bab Ezzouar (Alger) a fait savoir, également, que pas moins de trois millions de permis de conduire et un million de cartes grises ont été aussi délivrés à ce jour. Il a, à ce propos, certifié que les cartes biométriques étaient «totalement sécurisées». Le ministre a par ailleurs, ajouté que la production des cartes biométriques devrait s’étendre «peu à peu» et couvrir l’ensemble des localités du territoire national. Par ailleurs, M. Bedoui, a tenu à rappeler le fait que l’objectif de la modernisation de l’administration est d’aller vers l’administration électronique (e-administration). «La modernisation de l’administration permettra, outre la délivrance de documents en un temps record et la satisfaction du citoyen, un gain économique certain.

Elle est en effet très rentable, puisqu’elle permet l’utilisation rationnelle des deniers publics, sachant que les importants montants consacrés par le passé à la fourniture du papier, sont aujourd’hui orientés vers d’autres volets nécessaires de développement» a-t-il expliqué. Le ministre de l’Intérieur a fait état, dans le cadre de ces deux projets et de l’informatisation du registre national de l’état civil, de «la concrétisation dans une prochaine étape du principe du guichet électronique unique à travers des mesures automatiques simplifiées à même d’alléger la tâche au fonctionnaire et de lui épargner les erreurs dans le traitement des demandes formulées par les citoyens».

Dans cette optique, le ministre a fait savoir que l’Assemblée populaire communale d’Alger-Centre a bénéficié de ce guichet et l’a utilisé comme expérience pilote «ce guichet permettra à mettre fin à la délivrance des documents en version papier de l’état civil, notamment le S12 qui coûte plus de 600 DA la copie, à l’Etat» a-t-il expliqué. Concernant le nouveau permis de conduire, Noureddine Bedoui a affirmé que celui-ci, totalement sécurisé, permet de s'assurer de l'identité de son titulaire et un suivi rigoureux de sa situation juridique. Il a ajouté que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la nouvelle approche de prévention et de lutte contre les accidents de la route.



Plus de falsification du permis de conduire biométrique



Dans ce sens, le ministre a indiqué que le nouveau permis est doté d’un système informatique très développé pour la gestion des contraventions. Un système qui est en diapason des nouvelles mesures juridiques et qui peut garantir leur application sur le terrain en vue de changer la mentalité du conducteur qui aura à gérer son crédit de points, grâce à des mesures préventives et des sanctions sévères.

«Le nouveau permis aura également une incidence certaine sur le travail des agents de sécurité en charge de la sécurité routière qui n'auront plus à dresser par écrit les contraventions, mais utiliseront des moyens électroniques efficaces et rapides qui faciliteront leur tâches quotidiennes», a indiqué M. Bedoui tout en soulignant que les bases de données centrales garantissent la célérité et la transparence, vont ouvrir la voie à la mise en place de mécanismes efficaces en matière de recouvrement des contraventions.

Pour ce qui concerne la carte grise biométrique électronique, le premier responsable du département de l’intérieur, a indiqué cette dernière marquera une profonde mutation de par l'utilisation des données du terrain d'autant plus que le marché des voitures connaît une spéculation intense. «Cette carte contrairement à la précédente, ne contient pas dans le verso de données sur le propriétaire du véhicule, celles-ci sont contenues dans la puce électronique», a-t-il fait savoir, relevant que «cette mesure changera profondément le système de transfert de propriété du véhicule dans la mesure où le nouveau propriétaire utilisera la même carte ».

Concernant le système d’immatriculation, le ministre a précisé que le changement induit par cette nouvelle carte est total avec la suppression des indications relatives aux wilayas et à l’année de mise en circulation, ce qui permettra de procéder à l’immatriculation des véhicules directement auprès des concessionnaires. Il a ajouté que l’ensemble des opérations qui s’en suivront seront facilitées au niveau des communes sans lourdeurs bureaucratiques.

Pour rendre ce projet "hautement rentable", cette carte permettra de fournir les données requises concernant le contrôle technique du véhicule, l’historique de l’assurance, ainsi que le suivi de la consommation du carburant, le cas échéant.

Grâce à cette technologie de pointe, a encore ajouté le ministre, les services de l’Etat acquièrent dans l’exercice de leur rôle de nouvelles valeurs basées sur la coopération administrative dans le but d’épargner au citoyen les contraintes du déplacement d’un service à l’autre et d’assurer la célérité et la transparence.

Le ministre de l’intérieur avait déclaré auparavant que ces deux projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement dans son volet relatif à la modernisation des prestations du service public en application des orientations du Président de le République, Abdelaziz Bouteflika, qui a suivi avec intérêt leur développement et dont le soutien a permis de surmonter les difficultés. «Le Président Bouteflika est soucieux de l'approfondissement du processus de modernisation des prestations du service public» a-t-il dit.

Sarah A. Benali Cherif