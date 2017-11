ALGERIE-RUSSIE : Promouvoir la coopération culturelle

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et l’ambassadeur russe à Alger, Igor Beliaev, ont salué «l’évolution des relations d’amitié et de coopération stratégique entre l’Algérie et la Russie dans différents domaines, sous les orientations des présidents des deux pays», indique un communiqué du ministère.

L’ambassadeur russe s’est dit satisfait de l’intérêt que porte le peuple algérien à la culture russe à travers sa forte présence aux projections cinématographiques et artistiques durant les manifestations auxquelles participe l’Algérie, citant le Festival international de musique symphonique, le Festival international de danse contemporaine et le festival international de musique andalouse.

Les deux parties ont évoqué «les perspectives de coopération culturelle entre les deux pays, notamment en matière de formation musicale, d’art plastique, de sculpture et de restauration de monuments historiques et de toiles», note le communiqué, ajoutant qu’il s’agit de domaines dans lesquels la Russie jouit d’une «expérience de renommée mondiale».

Pour sa part, le ministre de la Culture a proposé à son hôte d’ «encourager l’échange entre écrivains de nouvelle génération à même de relancer la traduction d’œuvres littéraires célèbres des deux pays». (APS)