CONFÉRENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LE SUD DE LA MÉDITERRANÉE

Créativité, emploi et développement économique local dans le Sud de la Méditerranée ont été les thèmes de la conférence régionale

co-organisée, hier à Alger, au Sheraton Club des Pins, par le ministère de l’Industrie et des Mines, l’Organisation des Nations Unies

pour le développement industriel (ONUDI) et l’Union pour la Méditerranée (UpM).

Cet important événement s’est déroulé en présence des ministres de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, du ministre tunisien de l’Industrie, Imed Hammami, de la directrice principale de l’ONUDI Mme Fatou Haidara et du SG de l’UpM, M. Fathalah Sijilmassi. Intervenant à l’ouverture des travaux, M. Youcef Yousfi a tenu à souligner que «l’organisation de cette conférence, qui entre dans le cadre du projet de développement de clusters dans les industries culturelles et créatives du Sud de la Méditerranée, a notamment pour objectif d’accompagner techniquement et financièrement les bénéficiaires du programme et la création de la croissance au niveau des 7 pays de la rive sud de la Méditerranée. Ce projet bénéficie d’une contribution financière de l’Union européenne (5 millions d’euros) et de l’Agence italienne pour la coopération et le développement (600.000 euros)».

Il dira dans ce sens que « ce programme repose sur l’importance des clusters et l’industrie culturelle et créative et la place qu’ils occupent dans la stratégie de la croissance économique locale dans la région », rappelant à cet effet que « depuis le lancement de ce projet, 13 clusters de la rive sud ont bénéficié dudit programme, dont deux en Algérie, celui de bijoux de Batna et celui de dinanderie de Constantine». «L’édification et la construction d’un grand marché euro-méditerranéen nécessite à accorder une importance à l’amélioration des climats des affaires et l’encouragement de l’entrepreneuriat en général et en particulier l’entrepreneuriat féminin, et aussi l’encouragement de l’innovation et l’ouverture à l’international», dira-t-il. «Cette rencontre régionale constitue une opportunité idoine pour nous afin de faire une évaluation approfondie à ce projet depuis son lancement à ce jour », a-t-il estimé, avant d’ajouter que « les participants à la fin des travaux vont élaborer une plateforme de recommandations pour voir comment on peut booster la croissance locale et augmenter les capacités sociales et économiques dans la région sud de la Méditerranée. Le ministre n’a pas manqué de mettre en exergue la nécessité d’assurer les moyens nécessaires pour garantir une croissance durable dans l’industrie culturelle et créative ainsi que dans l’innovation dans la région ». Mettant à profit cette occasion, le ministre a exprimé son plein enthousiasme quant à la réussite de ce programme de partenariat euro-méditerranéen, arrivé à sa phase finale. Tout en estimant que cette expérience va être appliquée dans d’autres activités pour atteindre un niveau d’intégration concurrentiel adapté à notre économie et à l’économie mondiale. En marge de cette rencontre Mme Hassiba Mokrani, directrice générale au ministère de l’Industrie et des Mines, a souligné que ce programme est destiné en première étape aux activités industrielles culturelles créatives et sera élargi ensuite à d’autre activités porteuses pour l’économie des pays de la rive sud. Elle dira dans ce sens qu’ «au niveau du ministère, a été créé un petit cluster dans le domaine de l’agriculture (l’agroalimentaire) ». En Algérie, outre les clusters dans le secteur de la culture, de l’artisanat et du design, il existe aussi des clusters déjà opérationnels dans le secteur industriel, tels ceux de la mécanique de précision, de la chimie et de l’automobile.



« Réunir les conditions favorisant les IDE , préoccupation de la diplomatie économique de l’Algérie »



Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a exprimé sa pleine satisfaction quant à l’organisation de cette conférence régionale des pays de la rive sud de la Méditerranée, indiquant que «le renforcement des économies des pays de la rive sud se fait à travers la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises, et en particulier dans des activités prometteuses, notamment l’industrie culturelle et créative ». « Ces dernières, dit-il, répondent efficacement aux exigences de l’intégration sociale et la complémentarité de l’économie au profit des jeunes et des femmes dans les pays du Sud de la Méditerranée ». Il dira dans ce sens que «l’Algérie a appelé à maintes reprises à la nécessité de soutenir et de renforcer la démocratie participative et la protection des droits de l’Homme ainsi que la lutte contre la pauvreté, qui constituent les piliers d’une croissance durable », avant de mettre en avant les efforts consentis par notre pays au titre du programme du Président de la République et du plan d’action du gouvernement, à l’effet de mettre l’entreprise nationale (publique et privée) au cœur du développement économique. Rappelant que l’objectif assigné à travers ces programmes est de relancer l’économie nationale et d’encourager l’investissement hors hydrocarbures. Pour lui, réunir les conditions favorisant l’investissement direct étranger, notamment productif, constitue une préoccupation de premier ordre de l’activité extérieure de la diplomatie économique de l’Algérie. Il a ajouté que « la région sud de la Méditerranée recèle des potentialités énormes, ce qui lui permettra de créer une industrie moderne adossant aux capacités de ses artisanats et l’innovation de ses jeunes ». Mettant à profit cette occasion, le ministre a affiché sa pleine adhésion à l’initiative et au parcours fait d’expériences, de transfert du savoir-faire entre les pays de la rive sud de la Méditerranée, tout en rappelant que cette conférence se tient à la veille du Sommet Union africaine-Union européenne, qui aura lieu les 29 et 30 novembreprochains à Abidjan (Côte d’Ivoire).



Le nombre d’emplois créés par l’industrie créative dépasse celui de l’ensemble des industries automobiles



A ce propos, le représentant de l’UpM, Seddiki Amouche, a insisté sur le rôle que doit avoir ce programme sur l’instauration d’une réelle intégration économique au sein de la région sud-méditerranéenne, qui demeure faible. Il dira dans ce sens que « les échanges commerciaux qui ne dépassent pas le 1% entre les pays du Sud de la Méditerranée démontrent ce manque d’intégration, alors que les échanges entre les pays de la rive sud de la Méditerranée et ceux de la rive nord sont largement plus importants ». Pour sa part, la directrice principale de l’Appui à l’élaboration des politiques et des programmes au sein de l’ONUDI, Mme Haidara, a signifié que le programme Creative Mediterranean, qui en est à sa quatrième année d’intervention, vise à contribuer au progrès et au développement des clusters en faveur des économies de chacun des pays membres et de leur main-d’œuvre, notamment les jeunes et les femmes. S’appuyant sur les statistiques de 2015, elle a indiqué que le secteur des industries créatives est d’une importance particulière, vu que leur nombre d’emplois dans le monde dépasse celui de l’ensemble des industries automobiles de l’Allemagne, du Japon et des Etats-Unis réunis. Il convient de le dire les pays de la rive sud de la Méditerranée sont confrontés à des crises multiples et complexes entraînant en conséquence une faible croissance économique, un chômage élevé et un déclin du secteur touristique, donc la création de l’emploi est devenue un enjeu majeur , notamment auprès des franges de la population les plus vulnérables comme les femmes et les jeunes. En fait, cette conférence régionale est centrée autour des résultats généraux et la mise en avant des retours d’expérience et meilleures pratiques tirées du projet Creative Mediterranean. A la lumière des impacts mesurés dans le cadre de ce projet, il s’agit de formuler des recommandations et d’élaborer des feuilles de route. A cet effet, un document, dont une copie nous a été remise, souligne que pour que la région puisse faire face à la croissance démographique et garantir une croissance inclusive et durable, il faut assurer la création de pas moins de cinq millions d’emplois chaque année. Les micro et PME constituent le faire de lance et le moteur de création de postes d’emploi et de la croissance économique. Le marché des industries culturelles et créatives et du design dans la région sud-méditerranéenne et moyenne- orientale (MENA ) a été évaluée à plus de 100 milliards de dollars, ce qui représente environ 4,5% du marché total du design qui s’élève à 2.300 milliards de dollars. Il est prévu pour la région une croissance annuelle du marché de l’ordre de 6% pour atteindre 147,5 milliards de dollars en 2019.

Makhlouf Ait Ziane