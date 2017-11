Ildefonso Castro Lopez,secrétaire d’État espagnol aux AE : « L’Algérie,un partenaire stratégique »

L'Algérie est un "partenaire stratégique" pour l'Espagne, a relevé hier à Alger, le secrétaire d'Etat espagnol aux Affaires étrangères, Ildefonso Castro Lopez. "L'Algérie, qui est un pays voisin et ami, est aussi un partenaire stratégique pour l'Espagne, et occupe une place importante dans l'espace méditerranéen, du Maghreb et dans la région du Sahel", a affirmé M. Castro Lopez, dans une déclaration à la presse, à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Il a précisé que sa visite en Algérie "s'inscrit dans le cadre des consultations politiques bilatérales et en prévision de la tenue de la 7e réunion de haut niveau algéro-espagnole, prévue au premier trimestre 2018 à Alger". M. Castro Lopez a fait part, à cette occasion, de la volonté de son pays de "perpétuer les visites de haut niveau de part et d'autre à même de consolider la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment, politique et économique", en exprimant, également, son optimisme pour un futur "prometteur" des relations algéro-espagnoles. Le responsable espagnol s'est réuni, par la suite, avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, dans le cadre des consultations politiques régulières entre l'Algérie et l'Espagne. L'approfondissement du dialogue politique et de la coopération entre les deux pays, en application du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, conclu entre les deux pays en octobre 2002, figure, notamment, au centre des entretiens entre MM. Ayadi et Castro Lopez, avait indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. (APS)