Base navale principale Mers El-Kébir : M. Gaïd Salah inspecte les projets de modernisation

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a inspecté hier à Oran des unités flottantes des Forces navales ainsi que plusieurs projets réalisés dans le cadre du développement et de la modernisation de la base navale principale Mers El-Kébir, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). La visite de travail et d'inspection du vice-ministre de la Défense nationale à la 2e région militaire à Oran "s'inscrit dans la dynamique de ses visites périodiques sur le terrain aux différentes régions militaires, et dans le cadre du suivi de l’exécution des programmes de préparation au combat au titre de l'année d'instruction 2017/2018", précise la même source, ajoutant que durant cette visite, le général de corps d'armée Gaïd Salah, supervisera mercredi un exercice naval de tir avec missile surface-surface, au niveau de la Façade maritime ouest et procédera également à l'inspection de quelques unités de la région. Durant la première journée de sa visite et à l'issue de la cérémonie d’accueil, et en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des Forces navales, et "par fidélité aux sacrifices consentis par les martyrs de la glorieuse révolution de libération, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur leurs âmes et déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorant leur mémoire et a récité la Fatiha du Saint Coran, avant de procéder à la visite de la Base navale principale Mers El-Kébir, où il a inspecté quelques unités flottantes des Forces navales, ainsi que plusieurs projets réalisés dans le cadre du développement et de la modernisation de cette grande base navale, qui jouit d’un intérêt capital de la part du haut commandement de l'ANP, au regard de l'importance stratégique qu'elle revêt", souligne le communiqué. Le vice-ministre de la Défense nationale a également inspecté le réseau automatique d'approvisionnement des flottes et sous-marins en carburant et en eau douce, outre le réseau d'extinction des incendies avant de suivre un exposé global sur cette base et sur l'Entreprise de construction et de réparation navales. A l'Ecole des cadets de la nation à Oran, le général de corps d'armée a inspecté les différents locaux administratifs et pédagogiques de l'Ecole, où il s'est enquis du degré d’exécution des instructions données lors de ses dernières visites. Il a visité, ensuite, l'Ecole supérieure de l'administration militaire où il a suivi "une présentation, donnée par le commandant de l'école, sur le cursus supérieur et de qualité dispensé par cet établissement leader de formation, au profit de stagiaires et élèves, tout au long d'un parcours qui couvre les différentes spécialités de l'administration militaire, à l'exemple du management, des finances et de la gestion, ainsi que la prise en charge de la formation d'officiers ressortissants de plusieurs pays frères et amis, dans le cadre de la coopération militaire", ajoute le communiqué du MDN. Le général de corps d'armée a procédé, par la suite, à l'inspection de quelques infrastructures administratives et pédagogiques de cette école supérieure, conclut la même source. (APS)