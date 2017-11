USMA : LA SÉRÉNITÉ AU PLUS VITE

Chaque saison, l’USM Alger figure parmi les favoris à la course au titre en championnat et joue sur tous les fronts. Son riche effectif et les moyens existants au sein du club aidants, l’équipe de Soustara, qui fait partie des ténors du football national, est attendue par son exigeant public et par les amateurs du championnat national.

Pour cet exercice 2017-2018, les camarades de Benmoussa soufflent le chaud et le froid. L’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions africaine face au WA Casablanca a été mal vécue par les dirigeants, membres du staff technique, joueurs et supporters. Cette compétition constituant l’objectif numéro un fixé par la direction du club. L’USMA a réussi néanmoins à se relever de cette grosse déception, en battant succinctement l’USMH puis le CRB, pour ensuite éviter la défaite de justesse face à l’OM hors de ses bases. Seulement, la défaite concédée samedi dernier face au CSC, au stade Omar-Hamadi, soit devant un concurrent direct à la course au titre, n’est pas passée sans provoquer le courroux des inconditionnels usmistes, dont le comportement d’une frange parmi eux, à la fin de la rencontre USMA-CSC (1-2), est des plus déplorables. Insultes, invectives, hystérie injustifiable envers l’entraîneur Paul Put et les joueurs. Cela pour une simple défaite, de surcroit face à un valeureux adversaire, leader actuel du championnat. La défaite faisant partie du jeu, l’USMA ne va quand même pas gagner tous les matches du championnat non ?!! C’est un non-sens que de s’en prendre à tout le monde au moindre échec ! Les supporters doivent se nourrir de la culture du respect et du fair-play, sinon, ce n’est plus du sport. Suite à tout ce tohu bohu, le coach belge de l’USMA, se rendant compte qu’il devenait de plus en plus indésirable auprès de la galerie usmiste qui conteste ses choix et son coaching, et s’apercevant aussi qu’il n’avait plus la quote auprès des dirigeants, a annoncé à la conférence de presse d’après- match son retrait. La direction du club n’a même pas insisté auprès de lui pour le convaincre de poursuivre sa mission, preuve est qu’elle ne souhaitait pas le voir poursuivre son travail à la tête de la barre technique usmiste.

D’ailleurs, à peine deux jours après la démission de Paul Put, les responsables usmistes ont, sans tarder, ramené un nouvel entraîneur, qui n’est autre que Miloud Hamdi, qui a déjà drivé l’USMA avec laquelle il a remporté le titre de champion, qui ne lui a pas pour autant assuré de rester à la tête de l’équipe. Puisque pour rappel, il a été évincé alors même qu’il avait terminé champion.

Pourquoi l’avoir à ce moment-là écarté pour lui faire à nouveau appel aujourd’hui ? Autant de contradictions propres à la plupart des dirigeants de nos clubs, qui manquent de pragmatisme et de sagesse dans leurs diverses décisions. Pour rappel, juste après l’élimination face au WAC, Abdelkader Iaïche, l’assistant direct du coach belge, a été démis de ses fonctions, sans raisons valables.

Une décision qu’il a appris avec stupéfaction et désolation, même s’il n’a voulu faire aucun commentaire à ce propos.

La direction a fait de lui un bouc émissaire. Déplorable ! Le retour de Hamdi sera-t-il bénéfique à l’USMA ? C’est le souhait des dirigeants et supporters qui espèrent voir leur équipe de toujours gagner de nouveaux titres et terminer champion ou au moins gagner la coupe d’Algérie, et pourquoi pas son premier titre africain cette saison, sachant que l’USMA sera engagée en coupe de la CAF dès le mois de mars prochain. Faire retrouver à l’équipe la sérénité requise est l’une des préoccupations majeures du nouvel entraîneur, qui compte prouver encore une fois que sous sa coupe, l’USMA ira de l’avant.

D’ailleurs, les dirigeants usmistes, qui ont placé leur confiance en lui, espèrent qu’il fera mieux que son prédécesseur. A présent, place à la rencontre de la 12e journée face à la JS Saoura au stade Omar-Hamadi, que les camarades de Chafai veulent absolument gagner, afin de se réconcilier avec leurs supporters et se racheter de la défaite face au CS Constantine.

L’USMA dispose des atouts nécessaires pour faire bonne figure cette saison. Aux joueurs de le démontrer sur le terrain.

Mohamed-Amine Azzouz



USM ALGER SANCTIONNÉE



DEUX MATCHS À HUIS CLOS

L'USM Alger a écopé de deux matchs à huis clos pour «jets de projectiles ayant entraîné la blessure d’un joueur du CSC» lors de sa rencontre face au CS Constantine (1-2) disputée samedi au stade Omar-Hamadi (Bologhine) pour le compte de la 11e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. L'USM Alger devra, en outre, s'acquitter d'une amende de 200.000 DA, indique la Ligue de football professionnel (LFP). Avec cette sanction infligée par la commission de discipline de la LNF, réunie ce lundi, l'USM Alger jouera ses deux prochaines rencontres à domicile sans la présence du public, à commencer par celle contre la JS Saoura, prévue jeudi prochain à 17h00 au stade Omar-Hamadi, pour le compte de la 12e journée. D'autre part, l'entraîneur adjoint de l'USM Alger, Mustapha Aksouh, est suspendu un match pour contestation de décision, plus une amende de 30.000 DA. L'USM Alger occupe actuellement la 11e position au classement de L1 avec 12 points et trois matchs en moins contre, respectivement, le MC Alger, l'US Biskra et l'ES Sétif. Par ailleurs, le joueur Aib Mohamed de la DRB Tadjenanet a écopé de trois matchs de suspension ferme et 30.000 DA pour voie de faits lors de la rencontre contre l'USM El Harrach (1-1). De son côté, l'entraîneur des gardiens de but du MC Alger, Nouioua Tarik, est suspendu 1 mois plus 50.000 DA pour comportement antisportif lors de la défaite de son équipe face au NA Hussein-dey (1-0) en match de la 11e journée disputé au stade 20-août (Alger). Le joueur de l'US Biskra Benamara Youcef, exclu lors du match perdu contre Paradou (1-0), est suspendu jusqu'à son audition le lundi 20 novembre. L'entraîneur du CR Belouizdad, Todorov Ivika, a écopé, pour sa part, d'une mise en garde et 50.000 DA d'amende. Enfin, la JS Kabylie (récidive), le DRBTajenanet, l’USM El Harrach, l’USM Blida et la la JS Saoura ont écopé chacun d'une amende allant de 30.000 DA à 60.000 DA pour utilisation de fumigènes.