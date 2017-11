Dans la LUCARNE : Pelouse et compétences algériennes

Il est vrai que la fermeture du stade du 5-Juillet avait laissé tout le monde dans l’expectative. La LFP était presque «bloquée» du fait qu’elle ne peut programmer des matches derbys dans cette enceinte. Elle était contrainte d’en programmer une bonne brochette faute de ce stade mythique. On peut dire que même les téléspectateurs ont en souffert. Car, il n’y a que le 5-Juillet qui peut vous assurer un spectacle de qualité, mais aussi offrir les meilleures conditions aux supporters qui peuvent s’y déplacer et vivre les matches de plus près. Sa fermeture a laissé un grand vide et surtout reposé les problèmes des infrastructures dans notre pays. D’ailleurs, on n’a pas réussi à organiser la CHAN2018, et ce, malgré le désistement du Kenya, puis de l’Egypte. Ceci prouve qu’on n’était pas prêt pour abriter un tel évènement de la «fine fleur» africaine. Finalement, c’est le Rwanda qui s’est qualifié à cette compétition. Ceci dit, ce stade a été réservé, en haut lieu, pour les derbys, mais surtout l’équipe nationale, même s’il n’y a aucune confirmation des dirigeants qui sont à la tête de cette infrastructure. Il était fermé depuis fin septembre 2017. Un mois et demi plus tard, il a rouvert ses portes à l’occasion du match amical officiel entre l’Algérie et la République centrafricaine. Cela coïncide, faut-il le rappeler, avec les dates FIFA. Hormis les derbys et, peut-être, les grandes affiches, on peut dire que le 5- juillet n’aura pas d’autres clients. Car, on ne joue pas les derbys à longueur d’année. Ils sont donc limités dans le temps ; eu égard au nombre de matches proposés. Le MCA avait sollicité les dirigeants du stade pour y être domicilié. La réponse a été négative. Ce qui a suscité le courroux de certains du fait que cette attitude reste incompréhensible du fait que le MCA paie cette domiciliation. De plus, il y aura aussi des rentrées d’argent générées par la présence d’un public très nombreux. Ceci dit, la pelouse du stade du 5-Juillet avait souffert par les aléas du temps qui passe, mais aussi les négligences des uns et des autres. L’EN avait joué, hier, contre la Centrafrique. Les conditions du jeu sur la nouvelle pelouse ont été jugées excellentes. Il faut admettre que cette pelouse a été retapée de main de maître par des jardiniers algériens. Ils ont fait, pouvions nous dire, un travail d’orfèvre. Cela ne peut qu’honorer ces jeunes qui ont prouvé leurs compétences. Cela ne peut que faire des économies au pays, mais aussi aux dirigeants du stade. Il faut dire que ces jeunes, qui ont remis la pelouse dans un excellent état, méritent de les saluer bien bas. Avant, pour une «petite bricole», comme l’on dit, on doit débourser beaucoup d’argent en devises par ce qu’on a fait venir un expert étranger. En fait, ce n’est que du «tape à l’œil», puisque quelques mois plus tard, on refait le même travail avec une autre «ardoise plus salée». Cette fois-ci, on a les mécanismes de la réfection des pelouses en main, puisqu’on utilise aussi bien la «jugeote» que la main-d’œuvre, exclusivement, algériennes. C’est cela de gagner. Ceux qui ont effectué ce travail de réfection sont unanimes pour dire que cette nouvelle pelouse est solide et tiendra contre la pluie, et le drainage est parfait. Outre cela, la «pépinière» n’est plus une vue de l’esprit. Elle existait déjà sous l’ex-DG de l’OCO, Youcef Kara. Si l’on prend en compte ces déclarations optimistes, on pourra dire que le 5-Juillet ne revivra plus les épisodes des fermetures cycliques même en début de saison. Cette nouvelle ne peut que réjouir nos clubs, notamment pour faire jouer les derbys et aussi les matches de notre équipe nationale.

Hamid Gharbi