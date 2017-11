Poutine et Erdogan veulent une avancée du processus politique

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont prôné lundi à Sotchi (sud-ouest de la Russie) une avancée du processus politique en Syrie. "Nous sommes solidaires sur le fait qu'il faut multiplier les efforts pour assurer une stabilisation à long terme (en Syrie), avant tout pour faire avancer le processus du règlement politique", a annoncé M. Poutine, lors d'une déclaration pour la presse à l'issue de sa rencontre avec M. Erdogan. "Nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il y a maintenant une base grâce à laquelle nous pouvons nous concentrer sur le processus politique", a souligné pour sa part le président turc.

La Russie et la Turquie ont travaillé ensemble ces deux dernières années pour mettre fin au conflit syrien, notamment par le biais du processus de paix d'Astana, au Kazakhstan, dont ils sont les parrains avec l'Iran. Ces efforts communs ont notamment abouti à la mise en place de zones de désescalade dans certaines régions de la Syrie, permettant une diminution des violences sans jamais les faire cesser complétement.

"Je suis convaincu que notre rencontre d'aujourd'hui sera très efficace", avait assuré M. Erdogan au début de la rencontre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déclaré que le principal sujet de discussion serait "la situation en Syrie, le fonctionnement des zones de désescalade et la poursuite du processus de règlement politique". MM. Erdogan et Poutine s'étaient déjà rencontrés en septembre à Ankara, où ils avaient décidé de faire pression en faveur de la création d'une zone de désescalade dans la région d'Idleb, dans le nord de la Syrie. (APS)