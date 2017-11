Réinsertion sociale : 350.000 détenus formés

Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioune, a fait part, hier à Blida, de la formation, entre 2003 et 2016, de 347.620 détenus à l’échelle nationale, au titre des efforts de réinsertion de cette catégorie sociale.

L’État algérien encourage les détenus au niveau des établissements pénitentiaires à poursuivre leurs études ou à suivre une formation en vue de leur réadaptation et réinsertion sociale ou professionnelle, a souligné M. Felioune, dans son allocution, à l’occasion de «portes ouvertes» sur les produits de l’artisanat au niveau des établissements pénitentiaires et les produits artisanaux des détenus libérés. Pas moins de 347.620 détenus ayant obtenu un diplôme de formation ou un diplôme d’études dans différents cycles éducatifs (primaire, moyen et secondaire) durant la période s’étalant de 2003 à 2016, a indiqué M. Felioune. À titre indicatif, il a signalé, pour la seule année scolaire 2016/2017, 1.790 détenus bacheliers, 4.200 détenus reçus à l’examen du BEM et 41.000 autres diplômés de la formation professionnelle.

Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion a fait cas de la formation, de 2010 à ce jour, de 54.000 détenus diplômés dans différentes spécialités artisanales, dont certains activent dans des ateliers artisanaux créés au sein même des établissements pénitentiaires, au moment où leurs produis sont commercialisés par l’Office national des travaux éducatifs et d’apprentissage, qui leur verse un certain taux d’intérêt, sachant qu’ils sont également assurés sociaux conformément au code du travail algérien.

M. Felioune a assuré, en outre, que le nombre de détenus en formation ou suivant des études est en constante hausse, et ce grâce, a-t-il soutenu, à la politique bien guidée de l’État algérien axée sur l’accompagnent des détenus et le respect des droits humains. «Le détenu est un citoyen qui a fauté et a payé pour sa faute par la force de la loi, mais cela ne veut pas dire que sa vie doit s’arrêter», a-t-il insisté, à ce propos. Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion a salué, à l’occasion, l’initiative du Président de la République Abdelaziz Bouteflika relative aux décrets présidentiels portant mesures de grâce au profit de tous les détenus ayant obtenu différents diplômes.

La politique de réforme impliquant différents départements ministériels a permis à de nombreux détenus, ayant purgé leur peine, de devenir artisans ou promoteurs de micro-entreprises, après l’obtention de crédits auprès de fonds relevant du ministère de la Solidarité nationale ou de celui du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, s’est-il félicité.