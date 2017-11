REGARD : sauver la planète

Nos yeux sont rivés sur Bonn. On ne peut que prier, comme à chaque round de la conférence internationale sur les changements climatiques, pour que cette fois-ci, sera la bonne, décisive même, pour épargner à notre planète cette «torture» dont elle est victime tous les jours. Basta ! le massacre gagne du terrain, et il est certainement plus que temps d’être un peu plus sérieux quand on parle de dérèglement climatique et des gaz à effet de serre, devenus notre sort pourtant. en tant que pays émergeants, notre part de responsabilité dans cette foutue histoire est minime, pour ne pas dire, carrément, nulle. En fait, à deux jours de la fin des travaux de cet évènement environnemental, de premier ordre, dirigeants, associations, entreprises et autres ne cessent de nourrir l’espoir d’aller vers des actions concrètes et surtout des «sanctions» sévères, à la hauteur des dégâts causés à la terre, à l’endroit des gros pollueurs qui représentent réellement une menace, pas uniquement pour nos ressources naturelles, mais pour notre survie. Aujourd’hui, nous sommes frappés de plein fouet par la sécheresse, la hausse des températures, en plein hiver, sans parler d’autres indicateurs au rouge qui ne laissent plus de doute que notre planète est «malade» et a surtout besoin d’un traitement dernière génération, de choc, pour se remettre sur pied. Il est plus que temps de ne plus se contenter de slogans creux, dépassés et autres trompe-l’œil pour lutter contre les conséquences néfastes du réchauffement climatique, devenu un cauchemar pas seulement pour les grandes puissances économiques, d’autant plus que les premières victimes restent avant tout les pays pauvres, sanctionnés, il faut le dire, doublement, par les effets du changement climatique, d’une part, et l’amenuisement de leurs ressources financières à même de leur permettre d’adopter des actions adaptées afin de limiter les dégâts. Des solutions pointues, des initiatives hors du commun et innovantes s’imposent désormais comme seule et unique alternative pour permettre à la terre de panser ses «blessures» et effacer ces cicatrices très visibles à tous.

Samia D.