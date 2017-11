Journée mondiale du recyclage : Les objets ont plusieurs vies

Collectez, triez, recyclez… les objets ont plusieurs vies ! Le recyclage des déchets est devenu aujourd’hui un véritable enjeu écologique car la production de nouveaux matériaux, comparativement à la réutilisation de matériaux existants constitue une économie essentielle sur le plan énergétique. La journée mondiale du recyclage a été instituée en 1994 aux États-Unis et est célébrée par la communauté internationale chaque 15 novembre. Son objectif principal était alors de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Dans certain pays, tels que l’Allemagne, 75% des emballages ménagers sont produits à partir de matériaux recyclés. Dans notre pays par contre, la culture du recyclage peine à trouver un ancrage, faisant en sorte que les chiffres relatifs à cette pratique sont insignifiants. Pourtant, les Algériens produisent énormément de déchets ménagers et assimilés, 0,8 kg/jour/habitant dans les zones urbaines et 0,65 kg/jour/habitant dans les zones rurales. Les Algériens jettent chaque année 11 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés. Seulement 10% de cette énorme quantité sont recyclés. L’activité de récupération et de valorisation des déchets est devenue une activité économique capable de générer 38 milliards de dinars par an et de créer de nombreux postes d’emploi directs et indirects. 7.600 emplois peuvent être créés dans la filière PET qui génère près de 350.000 tonnes par an. Des statistiques récentes montrent qu’il y a un marché de près de 300.000 tonnes par an de déchets spéciaux, pneus, huiles usagées, batteries… dont seulement 150.000 tonnes sont valorisées et exploitées. A ce jour en Algérie, 16 entreprises activent dans la collecte et l’exportation des huiles usagées et 10 entreprises privées récupèrent et valorisent des pneus usagés et réalisent principalement des tapis de route et du granulat.

C’est un marché très prometteur mais peu développé en Algérie. pourtant, en plus de sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des citoyens à travers l'élimination des déchets et l'investissement dans le secteur de l'environnement, il offre la possibilité de recyclage et de récupération de nombreux matériaux actuellement jetés dans la nature, tels que le fer, le plastique, l'aluminium et le papier. Des matériaux jusqu'à présent importés au prix fort.



L’opération «Alger se lance au tri» lancée en octobre dernier



Il est vrai que la sensibilisation à la culture du tri sélectif des déchets ne va pas être une sinécure, dès lors qu’il va falloir faire dans l’exercice de longue haleine, celui du travail de proximité pour sensibiliser les foyers à souscrire à l’éco-geste, en se montrant coopératifs. Pour ce faire, la Wilaya d’Alger a lancé, début octobre dernier, une action de tri sélectif à travers 32 cités relevant de 13 circonscriptions administratives ciblées dans un premier temps. L’opération «Alger se lance au tri» se décline en quatre modules. Après avoir identifié les cités ciblées suite à 14 sorties effectuées sur le terrain pour établir un diagnostic de l’état des lieux, les moyens humains et matériels à mobiliser ont été arrêtés et les mécanismes et les effectifs de sensibilisation ont été fixés.

Les responsables de la wilaya ont même mis en place le chaînon qui faisait défaut la plupart du temps, à savoir un comité du suivi et du contrôle pour mener l’opération de manière efficiente. Pour ce faire, il est attendu pour ce début d’opération un travail de proximité endurant de la part du pool d’étudiants, de gardiens d’immeubles, des gérants de cités et des associations —outils de sensibilisation et de communication — appelés à faire le porte-à-porte dans les cités ciblées quant au tri sélectif et au respect de l’heure de dépôt des résidus, deux conditions auxquelles la ménagère doit se conformer.

Il sera distribué des dépliants et des sachets déclinés en trois couleurs: le blanc, pour mettre le pain rassis, le jaune, pour ensacher la fraction sèche (carton, plastique et bouteille) et le vert, destiné à la fraction humide ou putrescible. Il sera également aménagé des abris bacs à ordures par l’OPGI, la Régie foncière et l’AADL, et ce, parallèlement à l’installation de chapiteaux, dédiés à l’animation et la sensibilisation des pensionnaires des cités, qui seront chapeautés par des délégués de l’environnement et de gérants de cité.

Le programme visera par la suite les quartiers de l’ensemble du territoire de la wilaya, ainsi que les établissements scolaires au sein desquels il est envisagé de créer des clubs verts. Ainsi la pratique du recyclage, qui permet à la fois de réduire les quantités de matières premières et d’énergies utilisées et d’éviter l’accumulation des déchets, apparait comme l’un des maillons principaux d’une politique économique qui, en respectant l’environnement et en ménageant les ressources naturelles pour les générations futures, permet d’accroitre le niveau général du bien-être.

Farida Larbi