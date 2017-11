Récital amazighe animé par Ben Mohamed

Le grand poète, Ben Mohamed, qui vit à Paris, va animer aujourd’hui, 15 novembre à 15 heures un récital de poésie amazighe à Alger, plus exactement au siège de la Fondation culturelle Ahmed et Rabah Asselah.

Ben Hamadouche Mohamed, alias «Ben Mohamed», et tout simplement «Ben» pour les amis et proches, a touché à peu près à tout ce qui peut être culturel et artistique dans notre pays : il est en effet poète, animateur de radio, parolier, scénariste et dialoguiste de films entre autres. Qualifié par ses pairs de ciseleur du verbe, de ces paroles précisément justes et acérées, pétries dans l'authenticité du terroir, Ben Mohamed est connu par le public surtout pour avoir été l'auteur modeste, entre autres, des paroles de la magnifique et célèbre chanson kabyle «A vava inouva», interprétée par le non moins célèbre musicien compositeur, Idir, qui l'a faite connaître à travers le monde entier. Et ce n'est pas tout. Le grand poète a également contribué à la gloire de nombreux autres chanteurs tels que Matoub Lounes, Nouara, Takfarinas, Djamel Allam, Medjahed Hamid... La poésie, selon Ben Mohamed, a toujours été et demeure sa thérapie.

Rendez-vous donc est pris mercredi prochain à partir de 15 heures au siège de la Fondation culturelle Ahmed et Rabah Asselah, sise au 29, boulevard Zighoud-Youcef.

Kamel Bouslama