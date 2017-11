Le Coin du copiste : Géométries sacrées

Choukri Mesli, qui fut l’un des fondateurs de la peinture moderne, nous a quittés à l’âge de 86 ans. Il n’avait cessé de faire des expositions, même après avoir été contraint à l’exil pendant la dure période de la décennie noire. Peintre au long et riche parcours, il était à l’origine d’un style pictural qu’il avait marqué de son empreinte d’artiste durablement. Choukri Mesli naquit à Tlemcen, le 8 novembre 1931, dans une famille d’intellectuels et de musiciens, et où surtout l’art est apprivoisé au quotidien. Il y fait ses études, avant de s’installer à Alger et devenir le premier Algérien à obtenir un diplôme supérieur en arts plastiques. Il devint, en 1963, membre fondateur de l’Union nationale des arts plastiques (UNAP), dont il est secrétaire chargé de la coordination. Dans les années 1990, l’Algérie plonge dans le chao emportant un bout de la palette avec elle. L’assassinat de ses pairs le contraint à l’exil. Il s’installe en 1994 dans la banlieue parisienne. Il avait entrepris de suivre les chemins qui mènent à l’art dans sa jeunesse. Il réalise ses premières gouaches en 1947 et, de 1948 à 1951, est l'élève de Mohamed Racim à l'École des beaux-arts d'Alger. Il participe en 1950 à la création de la revue Soleil, et fonde le «Groupe 51» avec de jeunes poètes et peintres, dont Kateb Yacine et M'hamed Issiakhem, participe au Salon des Orientalistes. En 1953, il organise une exposition de la jeune peinture algérienne, avec Sauveur Galliéro et Louis Nallard, dans la salle du Crédit municipal d'Alger, et obtient le premier prix de la ville d'Alger. En 1954, Choukri Mesli entre à l'École des beaux-arts de Paris, et réalise, l'année suivante, sa première exposition personnelle. Nommé dès 1962 professeur de peinture à l'École des beaux-arts d'Alger, Mesli est, en 1963, membre fondateur de l'Union nationale des arts plastiques (UNAP), dont il est secrétaire chargé de la coordination. Il participe aux nombreuses expositions organisées par l'UNAP en Algérie et à l'étranger. En 1967, Choukri Mesli participe, avec Denis Martinez, à la création du groupe Aouchem (Tatouage), dont il organise la première exposition. «Aouchem est né il y a des millénaires, sur les parois d'une grotte du Tassili. La dernière exposition en date du peintre s’était déroulée en France, en 2014, au niveau du Centre culturel algérien.» Comme l’écrit un journaliste d’un site électronique : «Les galeries d’art le connaissent pour les avoir peintes de douces sensibilités de l’instant arrachées à la noirceur du temps, un vécu malmené et mis à rude épreuve par moments. Choukri en vole l’instant pour l’immortaliser à sa façon d’artiste et en dégager la fragrance de la vie.»

L. Graba