Festival du théâtre arabe en Jordanie : Participation de la troupe de théâtre de Mascara

Le théâtre régional de Mascara participera à la 24e édition du Festival du théâtre arabe dans la capitale jordanienne, Amman, a affirmé hier son directeur, Farid Khoussa, lors d’une conférence de presse organisée au siège du théâtre national «Mahieddine-Bachtarzi».

La participation du théâtre de Mascara à cette manifestation théâtrale arabe est organisée sous la tutelle du ministère de la Culture. Elle regroupera plusieurs auteurs dramatiques arabes, du 14 au 24 novembre en cours, et verra la participation du théâtre régional de Mascara avec la pièce «Carte Postale», produite en 2016 et mise en scène par Kada Chalabi et un scénario de Fethi Kafi. Cette œuvre théâtrale, adaptée par Fethi à partir d’un roman intitulé «El Faloudj» de l’écrivain Mohamed Bourahla, traite de la froideur dans les liens sociaux et du matérialisme qui menace les relations familiales, explique le metteur en scène, M. Kada Chalabi. Dans une déclaration à El Moudjahid, ce dernier a expliqué que cette participation du théâtre régional de Mascara à la 24e édition du Festival du théâtre arabe dans la capitale jordanienne Amman «est une occasion propice pour représenter l’Algérie et le Maghreb en général» tout en faisant valoir l’image de notre dramaturgie à l’étranger. Dans cette optique le metteur en scène du théâtre régional de Mascara reste optimiste quant à la réception par le public de la pièce, sachant que les comédiens comptent donner la plus idéale des prestations sur scène qu’ils puissent envisager dans leur travail théâtral commun. «Nous espérons que le groupe sera en forme pour le 19 novembre prochain pour une meilleure promotion du spectacle».

Répondant à une question relative au choix de cette pièce qui va représenter le théâtre algérien sur le plan international, M. Chalabi a affirmé que «la présélection a été effectuée en janvier dernier». «Nous avons envoyé notre CD à la commission en Jordanie qui nous a contactés pour la participation à cette manifestation ».

Selon le scénariste,

M. Fethi Kafi «un changement a été opéré sur la liste des sept comédiens qui feront le déplacement pour la Jordanie». Aucun autre changement ne sera opéré présentement.

Ainsi Mohamed Farimehdi dans le rôle principal, Hamza Djaballah se chargera de la scénographie, Aïssa Chouat de la chorégraphie et Hassan Lamamra de la musique, a-t-on précisé lors de ce petit point de presse.

Sihem Oubraham