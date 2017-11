Réunion du groupe de travail algéro-russe : M. Temmar à Moscou

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abelwahid Temmar, effectue depuis hier une visite de travail à Moscou pour participer à la 1re Réunion du groupe de travail algéro-russe.

La tenue de la 1re Réunion du groupe de travail algéro-russe vient en application des dispositions du Mémorandum d'entente conclu le 27 avril 2016 entre l'Algérie et la Russie sur la promotion de la coopération en matière de construction, d'urbanisme, d'habitat et d'équipements publics. Les deux parties se pencheront lors de la réunion sur les moyens de développer le partenariat et de faciliter la mise en œuvre des projets communs dans le domaine de la construction et des infrastructures publiques. (APS)