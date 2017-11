Médiations en Afrique : L'Algérie, un rôle «stabilisateur» souligne notre ambassadeur à Belgrade

L'ambassadeur d'Algérie à Belgrade (Serbie), Abdelhamid Chebchoub a souligné le rôle «stabilisateur» de l'Algérie à travers ses différentes médiations en Afrique et son «engagement résolu» dans la lutte contre le terrorisme. A l'invitation de l'Institut politique et d'économie internationale de l'université de Belgrade (IIPE), M. Chebchoub intervenait lors d'une conférence tenue récemment sur le thème «Paix, stabilité et développement: objectifs de la diplomatie régionale de l'Algérie», en présence de personnalités politiques, des universitaires, des membres du corps diplomatique ainsi que des représentants des médias. Il a mis en exergue le «traitement humain» de l'Algérie de la problématique de la migration et les différentes actions en matière de développement de la région et du continent africain. Après avoir rappelé les «principes fondamentaux» de la diplomatie algérienne, l'ambassadeur a développé la démarche algérienne quant au règlement des différentes crises et foyers de tension qui menacent la région. S'agissant de la situation en Libye, l'ambassadeur a indiqué que «ce sont les efforts de l'Algérie, placés sous l'égide des Nations unies, qui ont facilité la démarche qui a abouti à l'accord politique du 17 décembre 2015, rappelant à cet égard la tournée effectuée en Libye par le ministre des Affaires étrangères, qui y a rencontré les différents protagonistes libyens en vue de promouvoir la solution politique et favoriser la réconciliation».

Quant à la question sahraouie, l'ambassadeur a réitéré la «position constante» de l'Algérie basée sur «le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et le parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental». (APS)