Sécurité et gouvernance en Afrique et tripartite sur la Libye : Favoriser le règlement rapide des crises

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, participera à la conférence ministérielle sur le commerce, la sécurité et la gouvernance en Afrique qui se tiendra à Washington le 17 novembre 2017, à l’invitation du secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette réunion «regroupera les ministres des Affaires étrangères d’une quarantaine de pays, des chefs d’entreprises africains et américains ainsi que les responsables des principales institutions américaines en charge des thématiques débattues», précise la même source, ajoutant que «cette importante rencontre sera l’occasion pour M. Abdelkader Messahel de présenter l’expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme, les politiques de déradicalisation et de réconciliation nationale ainsi que le processus d’ancrage de la démocratie en tant qu’antidote au discours de l’exclusif et de l’exclusion, étranger aux valeurs de la société algérienne». Auparavant, M. Messahel prendra part aujourd’hui au Caire à la réunion ministérielle tripartite Algérie-Egypte-Tunisie sur la Libye.

Cette rencontre, qui fait suite à la réunion tripartite d’Alger de juin dernier, permettra aux trois ministres de «passer en revue les derniers développements survenus dans ce pays et d'examiner l'ensemble des facteurs susceptibles d'être mis à contribution pour favoriser le règlement rapide de la crise dans le cadre de l’Accord politique libyen du 17 décembre 2015», note le communiqué du MAE. (APS)