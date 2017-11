Journée mondiale du Diabète au forum d’El Moudjadhid : 51 % des diabétiques sont des femmes

• Un guide pratique du diabète chez la femme en cours d’élaboration par le ministère de la Santé

• Le diabète doit être approché d’une manière intégrée et globale avec une prise en charge multisectorielle

Le président de l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger a annoncé, hier, au forum d’El Moudjahid, que l’Algérien consomme quelque 40 kg de sucre par an, d’où le chiffre de 15.000 nouveaux cas de diabète annuellement. Si la maladie est incurable, elle se soigne, en revanche, très bien. Il suffit juste de se surveiller, de garder de bonnes habitudes alimentaires et de pratiquer une activité physique.

Depuis 1991, le monde célèbre, le 14 novembre, la Journée du Diabète, en hommage à Frederick Banting, qui, avec Charles Best, a développé la théorie à l’origine de la découverte de l’insuline en 1922. Chaque année, la Journée est centrée sur une idée maîtresse, un thème qui fait l’objet d’une attention particulière. Le thème retenu pour 2017 place les femmes au centre de cette Journée mondiale. En Algérie, la dynamique Association des diabétiques de la wilaya d’Alger a marqué l’événement, en organisant une rencontre au Centre de Presse d’El Moudjahid. A cette occasion, Fayçal Ouhadda a avancé des chiffres éloquents. Sur les quatre millions de diabétiques recensés, près de 51 % sont des femmes. Une question s’impose: est-ce que les femmes et les hommes sont égaux devant cette pathologie ? Le diabète touche les deux sexes, explique le docteur Habitouche Abdelhafid, médecin coordinateur à la Maison du diabète du Ruisseau et conseiller scientifique de l’Association. Mais le plus grand combat est de continuer à prodiguer des conseils sur le régime alimentaire et sur la nécessité pour les diabétiques de s’informer sur les aliments causant une perturbation de la glycémie, d’opter pour une hygiène de vie saine, et surtout pratiquer une activité physique, car la sédentarité est un grand facteur de risque. A la question de savoir si la prise en charge est différente, le docteur Nadir Zahra, du service de la prévention au ministère de la Santé, explique qu’il est très important d’aborder la problématique femme et diabète. Car il s’agit de tenir compte de toutes les étapes de la vie d’une femme, à partir de l’adolescence. La spécialiste a expliqué, que chez nous, il y a un déni de la maladie. C’est pourquoi les médecins sont tenus d’apporter des réponses aux interrogations des malades, notamment les femmes, au regard de la spécificité de leur vie (contraception, grossesse, ménopause). Et justement, le ministère de la Santé est en phase d’élaborer un guide pratique. Son élaboration passe d’abord par l’organisation d’une réunion pour un consensus national, pour justement la préparation de ce document qui sera un référent pour les praticiens. Ces derniers, qui disposeront de ce guide le premier trimestre 2018, l’utiliseront pour véhiculer des messages standardisés qui reposent sur des références internationales. Et ce sont ces réponses qui aideront la femme diabétique dans les différentes étapes de sa vie. Ce document est destiné à tous les praticiens exerçant dans les structures de santé de proximité ou en spécialisation. A la question de savoir comment prévenir le diabète gestationnel, le docteur Nadir explique qu’il est primordial d’éviter l’obésité, avec une bonne hygiène de vie et une activité physique. Et pour les cas de diabète de type 2, il faut un suivi rigoureux lors de la grossesse et de l’accouchement. Car en plus de ce risque de macrosomie, l’enfant né d’une mère diabétique est exposé au risque de l’hypoglycémie à la naissance, ce qui peut engendrer des lésions cérébrales, voire une mortalité néonatale précoce. Et la prise en charge d’une femme diabétique enceinte nécessite une organisation et une approche pluridisciplinaires (gynécologue, endocrinologue, pédiatre...). Le but étant de mettre la patiente dans des conditions favorables et éviter toute complication. La représentante du ministère de la Santé a rappelé que c’est la première fois que le département de Hesbellaoui élabore un document spécifique à la femme et le diabète. Celui élaboré en 2005, et mis à jour en 2013, est destiné à l'ensemble des médecins afin de les aider à dépister et soigner le diabète tout en accompagnant le patient à travers cette longue maladie. Et pour mieux expliciter l’ampleur que prend cette maladie chronique, elle dira qu’aujourd’hui, le diabète de type 2 est devenu précoce, (détecté à l’âge de 18 ans). Pour le docteur Nadir, ce phénomène trouve son explication dans notre nouveau mode de vie et notre alimentation, d’où l’urgence d’aller vers une approche multisectorielle en vue d’instaurer une éducation thérapeutique. La conférencière mettra le doigt sur un point très important. Le diabète doit être approché d’une manière intégrée et globale, avec une prise en charge multisectorielle, et ce, pour la promotion et la préservation de la santé.

Nora Chergui

Qu'est-ce que le diabète gestationnel…



Les symptômes du diabète gestationnel s’avèrent souvent inexistants. Pourtant, identifier cette maladie ou, même mieux, la prévenir avant la grossesse, permet d'éviter bien des complications pour votre santé et celle de bébé. Bien que relativement fréquent, le diabète gestationnel est assez méconnu. En fait, cette forme de diabète se développe pendant la grossesse, généralement durant le 2ème trimestre de grossesse. Parfois, il s'agit d'un diabète préexistant, jusqu'alors non diagnostiqué.

Le diabète gestationnel disparaît normalement après l'accouchement ; le glucose qui vient de l'alimentation traverse la paroi intestinale pour se retrouver dans le sang. Cette augmentation de la glycémie (taux de sucre dans le sang) entraîne la production d’insuline qui va être perçue par les cellules du foie, des muscles et des tissus graisseux, qui vont, en réponse, se mettre à consommer le glucose ou à le stocker pour un emploi ultérieur.

D'où un retour à la normale du taux de sucre dans le sang. En cas de manque d'insuline (donc d'un excès de sucre dans le sang), on parle d'hyperglycémie. Le diabète, quant à lui, est un trouble de la régulation du glucose (glycémie) qui provoque une hyperglycémie chronique.



… et Comment l’éviter ?



Les femmes peuvent limiter les risques de diabète gestationnel avant de tomber enceinte, en adoptant un mode de vie sain, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée et variée. Pour être correctement pris en charge, il faut aussi dépister les jeunes femmes à risque à temps (à la fin du 2ème trimestre) et intervenir précocement pour limiter l'impact de ces troubles métaboliques sur la grossesse et en particulier l'enfant.

Un adulte sur onze dans le monde atteint



Un adulte sur onze dans le monde (425 millions) est atteint de diabète, soit 10 millions de plus qu'en 2015, selon des chiffres publiés mardi par la Fédération Internationale du Diabète (FID) à l'occasion de la Journée mondiale consacrée à cette maladie.

«Le diabète est l'une des plus grandes urgences sanitaires mondiales. Davantage d'actions sont nécessaires (...) pour réduire le fardeau économique et social» qu'il représente, juge dans un communiqué la FID, dont les chiffres portent sur les adultes de 20 à 79 ans. Elle estime que «le diabète représente 12% des dépenses de santé mondiales (727 milliards de dollars, ou 618 milliards d'euros)». Le diabète, «qui est associé à un certain nombre de complications affectant les yeux, le cœur, les reins, les nerfs et les pieds», touchera quelque 629 millions de personnes en 2045, prédit la FID. Le diabète, un trouble d'assimilation des sucres par l'organisme, existe sous deux formes. Le diabète de type 2 (près de 90% des cas) correspond à une hausse prolongée du taux de sucre dans le sang, souvent associée à l'obésité et aux modes de vie (sédentarité, alimentation...). Le diabète de type 1, qui apparaît le plus souvent de manière brutale chez l'enfant ou chez le jeune adulte, est caractérisé par une production insuffisante d'insuline, une hormone secrétée par le pancréas. Selon la FID, «plus de 350 millions d'adultes courent actuellement un risque élevé de développer un diabète de type 2», soit 34 millions de plus qu'en 2015. (APS)