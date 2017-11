Certification INSARAG : hommage à la protection civile

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a rendu hommage à la Protection civile qui a obtenu la Certification aux normes internationales. Une récompense qui a été, pour rappel, délivrée, le 2 novembre dernier, par le Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG), sous l’égide des Nations Unies.

A cette occasion, Noureddine Bedoui a tenu à rendre hommage aux services de la protection civile, tous grades confondus, et envoyé à cette occasion une lettre de félicitation au DGPC, le colonel Mustapha El Habiri, dans laquelle, il lui a exprimé sa fierté pour une telle prouesse réalisée, comme il l’a souligné, au lendemain du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er Novembre 1954.

« C’est un acquis inestimable pour votre institution, et cette distinction ne pouvait être réalisée sans le soutien infaillible du Président de la République lequel a toujours veillé pour son développement et sa modernisation », a écrit le ministre de l’Intérieur, qui profite de cette occasion pour exhorter la protection civile à davantage d’efforts pour obtenir d’autres distinctions à l’avenir.

Pour revenir à la certification aux normes onusiennes INSARAG en matière de gestion des crises (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage) pour un HUSAR (Heavy Team of Urban Search and Rescue), synonyme de couronnement légitime du processus de modernisation et de professionnalisation du corps, cette distinction reste un exploit « unique » dans le continent africain.

Une belle performance qui a été réalisée par un détachement de la PC relevant de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar El-Beida (Alger) et ce, après deux années de mise à l’épreuve « soutenue » d’exercices exécutés aussi bien au niveau national qu’à l’étranger et supervisés par des experts internationaux de renom.

Initialement, la période devait être de 5 ans, mais elle a été raccourcie à deux années seulement en raison des capacités « avérées » et « reconnues », tant sur les plans humain et matériel que sur ceux liés à l’organisation ainsi qu’à la mutualisation et à la coordination des efforts, de la Protection civile algérienne dans la gestion des situations d’urgence et de catastrophes.

