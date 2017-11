M. Kaouane, depuis Béchar, aux unités régionales de l’ENTV : « poursuivre les efforts »

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a affirmé hier à Bechar que les efforts déployés au niveau des unités régionales de l’Entreprise nationale de la télévision (ENTV) en matière de service public de communication doivent être poursuivis pour plus de contenus mettant en valeur l’histoire et le patrimoine des différentes régions du pays, en plus de leur mission d’information.

Le développement des émissions et autres programmes de télévision mettant en évidence l’histoire, le patrimoine culturel et le développement des régions, dans la perspective de la promotion des potentialités et de l’image de marque tant de ces régions que du pays, doit être dans l’agenda de travail des responsables et équipes techniques de ces structures médiatiques, a-t-il indiqué lors de sa visite de la station régionale de la Télévision nationale.

Le ministre de la Communication, qui a apprécié les efforts déployés par les journalistes, réalisateurs et équipes de cette structure qui rayonne sur l’ensemble des wilayas du Sud-ouest du pays (Adrar, Tindouf, Naâma et El-Bayadh), a mis l’accent, lors de sa visite des installations de cette unité régionale, sur la «nécessité de faire connaître davantage la région du Sud-ouest du pays et, à travers elle, le pays tout entier». M. Kaouane a aussi insisté sur les efforts d’ouverture de ces structures de la Télévision nationale implantées à travers les régions sud-ouest et sud-est à la société et à leur environnement, dans le but d’une prise en charge conséquente des préoccupations des populations et le renforcement de l’image de marque du pays.

Au siège de la radio locale, le membre du gouvernement, après avoir également visité les studios et autres salles de production de cette station radiophonique et constaté de visu les locaux où évoluent les équipes de journalistes, producteurs et techniciens de cette radio, a convenu avec le wali de Bechar du lancement d’une réflexion pour la réalisation d’un nouveau siège de cette radio, la première du genre à être mise en service dans le pays le 20 avril 1991.

Améliorer la couverture radiophonique et télévisuelle



Auparavant, le ministre de la Communication a visité le centre technique de l’entreprise de la télédiffusion (TDA) où il a insisté sur la poursuite des efforts en matière de couverture radiophonique et télévisuelle de l’ensemble des régions du Sud-ouest du pays, pour mettre un terme aux «zones d’ombre» dans cette partie du pays.

Le ministre a aussi pris connaissance du projet de la station de radiodiffusion des programmes de Radio Algérie internationale et la Radio du Coran vers les pays du sahel (Mauritanie, Mali, Niger et Tchad) à partir de Bechar, piloté par la TDA. Cette station, qui émettra en ondes courtes de 300 kilowatts à partir de l’un des centres de radiodiffusion de la TDA à Bechar, vise une meilleure couverture des pays du Sahel par les programmes des chaines précitées de la radio nationale, sur des tranches horaires bien déterminées, assurant une réception confortable par rapport à celle d’autres radiodiffuseurs en ondes courtes fortement présents dans cette région, ont indiqué les responsables locaux de cette entreprise publique.

Cette nouvelle structure de radiodiffusion, disposant de moyens techniques ultramodernes, vise aussi à porter très loin à l’extérieur la voix de l’Algérie, à travers les programmes diffusés par ces mêmes chaînes de la Radio nationale, a-t-on souligné. L’imprimerie de presse, qui relève de la Société d’impression d’Alger (SIA), a été l’autre structure visitée par le ministre de la Communication, qui a été informé de la situation financière difficile que vit cette unité.

Pour M. Kaouane, le règlement de l’actuelle crise financière de cette unité, dont le tirage est de l’ordre de 11.000 exemplaires/jour de six quotidiens nationaux dont cinq publics, se trouve dans la diversification de sa production au profit d’autres secteurs d’activités locaux et nationaux, et ce, à travers le développement de ses offres de travaux d’impression à ces secteurs et aux autres opérateurs économiques. Le ministre de la Communication a achevé sa visite de travail en prenant connaissance également des activités de l’unité de messagerie relevant de l’Agence nationale de communication, d’édition et de publicité (Anep).



Le sacrifice suprême des martyrs de la bataille de Djebel Béchar a sanctifié cette terre d’Algérie



Le sacrifice suprême des martyrs de la bataille de «Djebel Bechar» a «sanctifié cette terre d’Algérie», a déclaré M. Djamel Kaouane, à l’issue d’une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs le colonel Lotfi et ses trois compagnons.

«Le sacrifice des martyrs dans cette région frontalière sanctifie à jamais cette terre d’Algérie», a souligné le ministre qui s'était rendu, lors de sa visite de travail d'une journée dans cette wilaya en compagnie des autorités locales, respectivement au site historique même de cette bataille, au sud de la ville de Bechar, où le 27 mars 1960 est tombé au champ d’honneur ce héros de la Révolution du 1er Novembre 1954, et a

u cimetière des martyrs de Bechar. Le colonel Dghine Boudghène Benali dit Lotfi, commandant de la plus vaste Wilaya de l'organisation territoriale du FLN-ALN, à savoir la Wilaya V historique, ainsi que ses trois fidèles compagnons, les chouhada Mohamed Laouedj dit Farradj, commandant-adjoint de la Wilaya V, Ahmed Braik et Cheikh Zaoui, gardes du corps du colonel, sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main, au cours de cette bataille.

Les faits de cette bataille ont été rapportés après l’indépendance par le défunt moudjahid Aissa Laroussi, blessé et fait prisonnier au cours de cette bataille. (APS)