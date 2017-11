FDL : « pour les chômeurs et les jeunes agriculteurs »

Le Front démocratique libre (FDL) s’engage, en cas de victoire aux élections locales des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), prévues le 23 novembre, à accorder un intérêt particulier aux jeunes chômeurs et à encourager les jeunes agriculteurs, outre la prise en charge des besoins des catégories vulnérables. Cette formation politique s’engage également, dans son programme électoral présenté aux électeurs, à focaliser sur le développement local et l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens. Ce programme prévoit également des mesures pour la prise en charge des veuves, des personnes aux besoins spécifiques et des familles sans ressources, outre l’attribution d’une pension mensuelle à la femme au foyer. Parmi les engagements du FDL, figurent la réévaluation de la pension allouée aux handicapés et celle versée aux non-voyants. Le parti promet de créer des entreprises au profit des jeunes et d’encourager les jeunes agriculteurs. En outre, le FDL plaide pour la parité entre les classes politiques et en faveur d’une opposition «constructive», loin de toute atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. Il plaide en outre pour l’adoption d’une initiative pour la sauvegarde de la souveraineté nationale et appelle à l’équité dans la distribution de la richesse, à la préservation des libertés individuelles et collectives, au rejet de toute atteinte aux droits de l’homme et à la consécration de la justice sociale.

Le FDL évoque par ailleurs dans son programme la liberté d’expression et de la presse, affirmant son soutien à la démarche du gouvernement pour la création de l’autorité de régulation de la presse écrite, la promotion de la l’exercice politique et la moralisation de l’action politique. Le parti appelle enfin à promouvoir le pluralisme politique et syndical. (APS)