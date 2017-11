TAJ : « renforcer les institutions »

Le président de Tajamou’e Amal Jazaïr a affirmé, hier à Saïda, que son parti œuvrait à renforcer les institutions de l’État et se considérait comme un parti de l’État. Animant un meeting au centre de loisirs scientifiques des Frères Abdelli, dans le cadre de la campagne pour les élections locales du 23 novembre, Amar Ghoul a assuré que TAJ œuvrait à préserver la sécurité et la stabilité dans le pays, et mis en garde, à ce propos, contre des idées «destructrices» ciblant les jeunes pour affaiblir l’État et frapper ses acquis. «La sauvegarde de l’État est un devoir national et l’affaire de tous», a-t-il déclaré, appelant à préserver tous les acquis réalisés depuis l’indépendance.

Expliquant le programme de son parti, le président de TAJ a insisté sur l’«édification d’une économie nationale hors hydrocarbures avec la promotion des secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme, des services et des énergies renouvelables», soulignant dans ce sens qu’impulser ces secteurs était «la seule solution pour sortir de la crise financière que vit le pays».

Il a également mis l’accent sur l’importance accordée par Tajamou’e Amal Jazaïr aux jeunes, affirmant que l’encadrement des diplômés d’universités et des centres et instituts de formation, leur accompagnement et l’écoute de leurs préoccupations «est synonyme de lutte contre les fléaux sociaux, entre autres, la délinquance, la toxicomanie et l’immigration clandestine».

«Nous voulons exploiter les bras des jeunes pour protéger le pays et le prémunir contre ceux qui veulent nuire et porter atteinte à son indépendance», a encore déclaré Amar Ghoul, indiquant que son alliance aspirait à «de larges prérogatives possibles pour le président d’APC afin de le délivrer de toute contrainte et lui permettre de contribuer pleinement au développement pour l’intérêt général du citoyen». (APS)