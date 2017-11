MPA : « mener des rÉformes profondes »

Le SG du MPA a mis en relief la nécessite impérieuse d’opter pour la décentralisation dans la prise de décisions au niveau local, et de mener des réformes profondes dans ce cens, pour donner plus de prérogatives aux élus locaux dans la gestion des communes, en particulier, qui constituent, a-t-il estimé, le maillon faible dans la nouvelle dynamique de développement local. S’exprimant de Mascara, Amara Benyounès a indiqué qu’il est temps de mettre un terme à la légitimité révolutionnaire, pour mettre en place une nouvelle vision, car l’ Algérie fait face à une situation économique difficile, une nouvelle politiqué de gestion s’impose plus que jamais, et c’est pourquoi il faut entreprendre des réformes en amont et en aval, la seule condition sine qua non pour sortir de la crise et la réhabilitation des missions des APC pour permettre aux élus locaux de faire des initiatives, et tout cela ne peut se faire sans la stabilité et la paix sociales, a-t-il indiqué, avant de rappeler que son parti soutient le programme du Président de la République, la démocratie agissante et transparente ne passe que par les urnes, le boycott ne nous mènera à rien, devait -il souligner, à la fin de son discours, suivi par un grand nombre de militants. Le SG du MPA a exhorté, à cette occasion, les citoyens de la wilaya de Mascara à aller en masse aux urnes pour élire en toute démocratie celui qui les représentera au sein de l’APW et des APC en toute honnêteté, car, dit-il, il y va de la crédibilité de l’engagement pris par des candidats de son parti, lesquels seront à la hauteur de la tâche et de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Notre parti, ajoute-t-il, œuvre pour le changement et le renouveau afin de rompre avec les habitudes révolues du passé, nous disposons d’un programme porteur d’espoir et nous disposons de propositions fiables pour faire face à l’avenir aux aspirations légitimes des nouvelles générations. Notre parti possède un projet de société qui tient compte de tous les facteurs liés à la croissance économique, à la promotion de l’homme et à l’amélioration des conditions de vie des citoyens. S’adressant au grand nombre de jeunes présents à ce meeting, le SG du MPA les a exhortés à faire preuve de maturité politique pour ne pas laisser le champ libre aux autres de disposer à leur place de leur destinée. A. Ghomchi