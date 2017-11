FNA : « pour des assemblées au service du citoyen »

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a plaidé, hier à partir de Djelfa, pour des Assemblées locales au service des citoyens.

Animant un meeting électoral à la maison de jeunes de la commune d’Aïn Mabed (à 20 km au nord de Djelfa), pour le compte des prochaines élections locales du 23 novembre, M. Touati a lancé un appel direct aux citoyens afin d’aller voter le jour du scrutin, dans le but d’élire «les hommes intègres et honnêtes», qui se sont portés candidats sur les listes du FNA. Un parti qui œuvre, selon son président, pour la consécration de la souveraineté populaire et l’avènement d’Assemblées fortes, dotées d’une légitimité populaire. Notre parti n’a pas «l’argent pour devise, et se refuse à l’achat des voix des électeurs, car ceux qui font cela ne se préoccuperont nullement des citoyens, une fois élus, mais serviront leurs propres intérêts», a t-il encore souligné. Assurant, en outre, que le FNA demeurera fidèle au serment fait aux chouhada et aux moudjahidine qui se sont sacrifiés pour l’Algérie, Touati a insisté, auprès de l’assistance, sur l’impératif d’élire des hommes de bien qui seront au service du peuple et aux côtés des catégories nécessiteuses.

APS