Semaine mondiale de l’entrepreneuriat à Constantine : Richesse et innovation

Les participants à la manifestation de la semaine mondiale de l’entreprenariat, organisée hier à la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion de l’université Abdelhamid Mehri, Constantine 2, ont souligné la nécessité de «diffuser une culture de l’entrepreneuriat chez les étudiants».

S’exprimant en marge de cette manifestation, la directrice de la maison de l’entrepreneuriat, Sandra Saïbi, a indiqué que cette manifestation, a pour but de «préparer et de former les étudiants pour devenir de futurs entrepreneurs, en les initiant aux méthodes de l’exploitation et de la concrétisation des idées innovatrices afin de parvenir à installer chez eux une réflexion créative».

Placée sous le slogan «de l’entrepreneuriat à l’innovation», a été organisée par l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) en collaboration avec la maison de l’entreprise et l’université Abdelhamid Mehri, Constantine 2. Cette action, qui aidera à la mise en place d’entreprises commerciales dans l’avenir par des universitaires qualifiés et mobilisés à gérer et organiser les ressources matérielles et humaines de leur société

et à la développer, tout en permettant «d’enrichir le marché local, de créer la richesse et d’engendrer des postes d’emploi permanents».

Au cours de son intervention, le président de l’Organisation nationale de la protection et de l’orientation du consommateur, Mustapha Zebdi, a souligné que «les défis relevés par l’Etat pour l’encouragement de l’entrepreneuriat national ne peuvent être concrétisés sans la contribution du consommateur».

Il a, dans ce sens, insisté sur la sensibilisation des consommateurs à l’acquisition des produits locaux afin de «créer une concurrence chez les producteurs» pour l’amélioration de la prestation et de la qualité des produits.

Une exposition portant des innovations entre autres des lampes Led économiques, des gobelets écologiques fabriqués en polystyrène et des appareils de reconnaissance a été organisée au hall de la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion. (APS)