Amélioration de l’enseignement de l’anglais : Signature d’un accord de coopération avec la Grande-Bretagne

L'Algérie et la Grande-Bretagne ont signé, hier à Alger, un accord de coopération pour l'amélioration de l'enseignement de la langue anglaise et la formation des formateurs dans ce domaine. L'accord a été paraphé par la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit et l'ambassadeur du Royaume Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie, Andrew Noble.

Mme Benghebrit a indiqué dans une déclaration à la presse que l'accord «visait à améliorer la didactique de l’enseignement de la langue anglaise, la formation des formateurs, la gouvernance, l’enseignement à distance et la recherche éducative».

M. Noble a souligné, pour sa part, avoir tenu plusieurs rencontres avec la ministre de l'Education nationale dans l'objectif d'améliorer l'enseignement de la langue anglaise en Algérie à travers la formation des inspecteurs et des enseignants», estimant que l'accord signé «offrira un nouveau cadre de coopération dans le domaine de l’éducation». (APS)