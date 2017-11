MED IT El-Djazaïr : transformation digitale et technologies numériques

Placé sous le haut patronage du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique, l’évènement fédérateur des acteurs des TIC en Algérie fait son grand retour et fêtera cette année son 15e anniversaire, avec pour thème «La transformation digitale». La première journée de cette nouvelle édition aura lieu demain au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, Alger avant de prendre fin le 17 du même mois.

Le MED IT El Djazair est l’événement de référence des technologies numériques en Algérie, qui en 15 ans d’existence a su attirer plus de 52.000 visiteurs, autour de 1.500 exposants sur plus de 30.000 m2 d’espace d’exposition. Le MED IT El Djazair c’est aussi 500 conférences et plus de 60 panels qui ont fait évoluer le monde des TIC en Algérie.

L’édition 2017 du MED IT El Djazair est l’occasion unique pour les 5.000 visiteurs attendus de rencontrer durant les 3 jours de l’événement les acteurs algériens et internationaux des TIC et du digital. 2.000 m2 d’innovations pour s’inspirer et s’enquérir des nouvelles pratiques et solutions métiers innovantes à travers la trentaine de conférences et ateliers organisés en marge du salon.

Les participants auront aussi l’opportunité unique de découvrir la première étude chiffrée «Algeria Digital Trends», qui porte sur les tendances du web en Algérie, une occasion pour découvrir les tenants et aboutissants de cette première étude.

L’évènement accueillera cette année plus d’une vingtaine d’éminents experts algériens et étrangers qui traiteront de sujets phares de la transformation digitale, entre autres, la protection des données personnelles, la réglementation juridique, le rôle du e-commerce dans la croissance africaine, la digitalisation du recrutement.

Le MED IT El Djazair regroupera aussi les principaux acteurs des TIC en Algérie, à l’instar de Algérie Telecom, MOBILIS, SAMSUNG, CONDOR, IRIS SAT, STREAM SYSTEM, BRANT, SYMANTEC, VERITAS, WALLIX, FORTINET...

Les principales institutions gouvernementales seront aussi présentes : le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, le ministère de la Culture, le GIE Monétique et l’Agence nationale de promotion des parcs technologiques participeront à cette nouvelle édition. Plusieurs nouveautés viendront enrichir le programme du MED IT El Djazair 2017 dont la remise du trophée de la meilleure innovation, le meilleur objet connecté made in Bladi, un concours national pour récompenser les compétences IT algériennes ainsi qu’un espace dédié aux startups innovantes sponsorisé par Samsung. Un accent particulier est mis cette année sur la création d’emplois et l’export dans les TIC. Il est à rappeler que «le MED IT El Djazair est une plate-forme permettant aux différents acteurs de se rencontrer et de s'informer des toutes dernières évolutions dans le domaine des TIC.

Avec l’émergence de nouveaux besoins et l’arrivée de nouvelles solutions innovantes, ce salon constitue une occasion exceptionnelle de nouer des contacts, de trouver des partenaires et de conclure des transactions sur l'un des marchés des TIC les plus dynamiques du continent.

La demande en plein essor dans notre pays dans le domaine des TIC et l’arrivée de nouveaux services digitaux se traduiront par une multitude de débouchés et la création d’emplois locaux pour les acteurs nationaux et internationaux qui cherchent à se développer.

M. M.