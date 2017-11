Salon international des transports et de la logistique : 70 exposants en quête d’opportunités d’affaires

La deuxième édition du Salon international du Transport et de la Logistique «LOGISTICAL» dédiée au transport, au fret et à la logistique des marchandises, a été inaugurée hier, au palais des expositions, pins maritimes à Alger. Le salon, qui a réuni plus de 70 grandes entreprises algériennes et étrangères, filiales de grands groupes spécialisées dans les métiers de transport, logistique et chaîne logistique, a pour objectif essentiel d’aider les opérateurs à acquérir une culture logistique et d’organiser un espace de rencontres entre professionnels, de partage des expériences et des évolutions de ce secteur. Cette deuxième édition permettra également, aux différents acteurs et intervenants dans la chaîne logistique et le transport de marchandises d’exposer leurs offres de services. Le salon offre aussi l’opportunité pour les acteurs de la chaine logistique de rencontrer de nouveaux clients et utilisateurs et permet aux entreprises de connaitre et d’élargir l’éventail des prestations présentées par les intervenants dans la chaine logistique.

En marge du salon organisé par la CACI en partenariat avec la SAFEX et la CACI-France sous le thème «pour la maîtrise des coûts logistiques», plusieurs conférences thématiques ont été programmées. En effet, le secteur des Transports et de la logistique des marchandises faut il le souligner, connait une véritable évolution en matière de réalisation ou en phase de réalisation d’un grand nombre de projets d’infrastructures et d’équipement dans le domaine portuaire, ferroviaire, aérien et routier.

Il est à citer à titre d’exemple, les 2.380 KM de voies ferrées en cours de réalisation, l’extension des ports d’Oran, Arzew, Jijel, Béjaia et de Ténès, le nouveau port du centre D’El Hamdania, le nouvel aéroport d’Alger et les plateformes logistique. Toute cette dynamique qui est ressentie dans ce secteur montre bien que les pouvoirs publics ont exprimé une volonté de développement et de modernisation au secteur du transport et de la logistique des marchandises dans le but de rompre l’isolement de certaines régions et de contribuer activement dans le développement de l’économie nationale.

Salima Ettouahria