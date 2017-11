Transport aérien de marchandise : « Air Algérie Cargo » met le turbo

Le directeur général d’Air Algérie Cargo, une filiale de la compagnie aérienne nationale, créée en 2016 et spécialisée dans le fret, Hasnaoui Yahia a indiqué que l’entreprise qu’il dirige, ambitionne de doubler sa capacité en termes de fret, dans les deux années à venir, avec notamment l’acquisition d’un nouvel avion cargo en mai 2018. «Nous avons prévus pour le mois de mai 2018, l’acquisition d’un avion B737, un ancien appareil d’air Algérie acquis en 2001, que nous allons convertir en avion cargo, d’une capacité de 26 tonnes. Pour aider les exportateurs notamment ceux du Sud, M. Hasnaoui a fait savoir que l’entreprise « Air Algérie Cargo», a prévu deux autres centres cargos qui seront installés au niveau de Biskra et à El oued, qui rentreront en service à la fin de l’année.

Concernant les projets de la filiale fret, son directeur a mis de l’avant la nécessité d’aller vers la construction d’un nouveau village cargo. «L’installation qui est au niveau du port d’Alger date des années 60. Ils sont très vétustes et ne répondent plus aux normes internationales. Notre objectif pour les trois prochaines années est de réaliser un nouveau village cargo au niveau de l’aéroport d’Alger, en collaboration Société de gestion des Services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA) », a-t-il expliqué.

S. E.