Formation continue des chirurgiens : M. Hasbellaoui plaide pour une stratégie maghrébine

La nécessité de développer les performances des chirurgiens «par une formation de qualité» en tirant profit des dernières technologies et avancées enregistrées en la matière afin d’être au diapason de ce qui se fait à travers le monde était l’un des points les plus importants soulignés par plus de 200 patriciens, lors de la tenue, dimanche, du 25e Congrès national de chirurgie ; 21e Congrès maghrébin de chirurgie, organisé par la Société algérienne de chirurgie (SAC).

Une manifestation scientifique, qualifiée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Mokhtar Hasbellaoui «d’importante» , du fait d’être un espace d’échange d’expérience et de mise à niveau des connaissances, «Dans ce cadre, ce Congrès de chirurgie participe à consolider les liens de fraternité et d’amitié qui unissent nos pays en raffermissant les échanges et les relations entre les praticiens de nos systèmes de santé »a-t-il souligné.

le premier responsable du secteur de la Santé a souligné «l’environnement humain particulièrement sensible lié aux patients dans lequel exercent, au quotidien, les chirurgiens, confrontés en outre, par un constant souci d’amélioration de la prise en charge des malades.A ce fait , Le ministre a fait remarquer que dans le domaine de la chirurgie, la maîtrise de l’art médical se confond de plus en plus avec la maîtrise de la technologie», citant le développement du concept de «médecin technologue» «la médecine bénéficie des retombées de l’essor technologique et de la mise en œuvre sans cesse renouvelée de nouvelles applications et de nouveaux équipements» a-t-il souligné.

Evoquant la pathologie cancéreuse qui, selon le ministre constitue une priorité de santé publique en Algérie, il a fait savoir que l’action des acteurs de la santé est assurée d’obtenir des résultats optimaux, si elle est sous tendue par une stratégie consensuelle basée sur la prévention, le dépistage précoce, le consensus thérapeutique et l’actualisation continue des connaissances. Il a, dans ce sens, considéré comme une «priorité» l’action de «mobilisation» de l’ensemble des structures impliquées dans la lutte contre le cancer, en premier lieu celles relevant du secteur de la santé, avant de rappeler la mise en place, sur décision du président de la République, d’un Plan Cancer «qui prend en charge tous les aspects et déterminants en relation avec la pathologie. Intervenant à son tour, le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Salah Seddiki, a rappeler l’élaboration par son département, en concertation avec celui de la santé, d’une nouvelle carte pour les sciences médicales dans le sens d’une refonte et d’une modernisation de la formation dans cette spécialité. «La refonte visant à moderniser le système de formation et d’enseignement en sciences médicales entrera en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2018-2019» a-t-il expliqué.Le même responsable a précisé que cette refonte «consiste en la révision progressive des contenus de la formation, en tenant compte des nouveaux besoins en santé», mettant l’accent sur «l’enrichissement du programme de normalisation du cadre des compétences».

Sarah A. Benali Cherif