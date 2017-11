Mohamed Aïssa - Conseil central des musulmans d’Allemagne : Perspectives de coopération

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a reçu hier à Alger le président du Conseil central des musulmans d'Allemagne, Aiman Mazyek, avec lequel il a évoqué les perspectives de coopération bilatérale.

Dans une déclaration à l'issue de la rencontre, M. Aïssa a salué "l'expérience de cette instance qui représente une communauté comptant diverses nationalités en Allemagne et qui défend l'islam modéré", tout en souhaitant le renforcement de la coopération entre les deux parties.

Le président du Conseil central des musulmans d'Allemagne a, pour sa part, précisé que sa visite en Algérie entrait dans le cadre de "la consolidation des liens d'amitié entre l'Allemagne et l'Algérie", se félicitant du "niveau de dialogue et de coopération entre les deux pays". (APS)