Suisse : Intensifier les rencontres entre opérateurs

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a reçu hier à Alger, l'ambassadrice de Suisse, Mme Muriel Berset Kohen, avec qui il a évoqué la coopération bilatérale dans les domaines de l'industrie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère. Les discussions ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines industriels et miniers.

A cette occasion, les deux parties ont mis en exergue les potentialités d’investissement qu’offre le marché algérien aux opérateurs suisses, et ont convenu d’impulser une nouvelle dynamique au partenariat industriel, notamment à travers l’intensification des rencontres entre les opérateurs économiques des deux pays, a noté la même source. (APS)