Grande-Bretagne : Redynamiser les relations parlementaires

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a passé en revue hier au siège du Conseil avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Alger, Andrew Nobel, les voies de renforcer la coopération ainsi que les mécanismes devant redynamiser les relations parlementaires entre les deux pays. "La rencontre était une opportunité pour mettre en avant quelques aspects de coopération, notamment dans le domaine économique et la lutte antiterroriste", indique un communique du Conseil. Les deux parties ont également "réaffirmé leur attachement commun à l'élargissement des domaines de coopération bilatérale et à la redynamisation des relations parlementaires tout en cherchant de nouveaux mécanismes capables de renforcer la communication et la coopération notamment à travers la Commission d'amitié parlementaire", selon la même source. (APS)