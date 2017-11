Général major Hamel - ambassadeur allemand : Coopération entre polices

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a examiné hier avec l'ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne en Algérie, Zenner Micheal, la coopération entre les deux pays en matière de police scientifique, de formation et de lutte contre la criminalité.

"Les voies et moyens de développer les domaines de coopération entre la police algérienne et son homologue allemande en matière de police scientifique, de science forensique et de formation outre les questions d'intérêt commun notamment en ce qui concerne la consolidation des échange d'expériences et d'expertises dans le domaine de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, particulièrement la cybercriminalité, le trafic de drogue et le crime transfrontalier ont été au centre de l'entretien entre les deux parties", précise un communiqué de la DGSN.

A cette occasion, le général major Abdelghani Hamel a indiqué que "le niveau remarquable qu'a atteint la police algérienne repose en premier lieu sur la formation et le renforcement des différents services en matériels et équipements modernes", se félicitant de "sa persévérance dans le partage des expériences et des pratiques optimales avec les organisations de police internationale et régionale, une démarche importante dans le développement des fondements de la coopération internationale et régionale", a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'ambassadeur allemand a salué "le rôle que joue la police algérienne au plan régional et international", estimant que "le niveau qu'elle a atteint encourage fortement la consolidation de la coopération bilatérale". (APS)