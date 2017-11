Gestion de la menace aérienne non militaire Garantir : une intervention immédiate

Les travaux d'un séminaire international portant sur «Les initiatives réglementaires de gestion de la menace aérienne non militaire» ont débuté, hier, au Cercle national de l'Armée à Alger, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action des activités de coopération militaire multilatérale de l'Initiative 5+5 Défense pour l'année 2017, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le séminaire de deux jours, organisé par le Commandement de la défense aérienne du territoire (DAT), se tient conformément au plan d'action adopté par les ministres de la Défense des pays membres de l'Initiative et aux instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP). L'objectif escompté de l'organisation de cette rencontre est d'"esquisser une approche visant à réglementer les mesures à prendre à l'égard des menaces aériennes non-militaires, basées sur des lois efficientes et flexibles afin de garantir la disponibilité optimale pour une intervention immédiate, efficace et sans entrave lors du traitement des menaces aériennes non-militaires", précise-t-on de même source. Les travaux du séminaire se déroulent sous forme de conférences et d'interventions portant sur "la définition et l'identification des différents types de menaces aériennes non-militaires, notamment en matière de sécurité aérienne dans la zone d'intérêt commun de l'Initiative 5+5 Défense, ainsi que l'étude et l'analyse des différentes procédures légales et organisationnelles pour traiter ces menaces en temps réel". Ils permettront aux délégations qui y prennent part de "s'enrichir des interventions et des conférences animées par des conférenciers militaires et civils des pays membres de cette Initiative" et "l'échange des expériences entre les différents membres représentant les pays de l'Initiative". Les recommandations formulées au terme de ce séminaire "contribueront certainement à activer les mécanismes de la coopération militaire multilatérale au sein de l'Initiative dans le domaine aérien visant, d'une part, à adopter un cadre juridique référentiel pour une intervention efficiente et une gestion optimale des menaces aériennes non-militaires et, d'autre part, à rehausser la performance des Forces armées lors de la gestion des opérations d'intervention pour faire face aux menaces aériennes non-militaires et atteindre les objectifs nobles tracés par les pays de l'Initiative 5+5 Défense dans ce domaine sensible", souligne le communiqué. Les travaux du séminaire sont présidés par le chef de la Division emploi et préparation de l'état-major des Forces DAT, en présence des représentants de chaque pays membre de l'Initiative 5+5 Défense, des différents Commandement de Forces, de la Garde républicaine et de la Gendarmerie nationale, des autorités civiles concernées à savoir, la Direction de l'aviation civile et de la météorologie et l’Etablissement national de navigation aérienne relevant du ministère des Travaux publics et des Transports, ainsi que des professeurs universitaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, spécialisés en droit national et droit aérien.

Les pays membres de l'Initiative 5+5 Défense sont l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie la Libye, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et Malte. (APS)