Classement des buteurs : Abid (CSC) conforte sa première place

L'attaquant du CS Constantine, Mohamed Amine Abid, a conforté samedi sa première place au classement des meilleurs buteurs de la Ligue-1 Mobilis de football, en inscrivant son huitième but personnel lors de la précieuse victoire chez l'USM Alger (1-2) pour le compte de la 11e journée.

Un résultat qui permet aux Sanafir de consolider leur position de leaders au classement général de la Ligue-1 Mobilis, avec 24 points, devant JS Saoura (20 pts), et un groupe de trois clubs : ES Sétif, Paradou AC et MC Oran, ex-aequo à la 3e place avec 17 points.

Le joueur du CSC est suivi par Mustapha Djalit (JS Saoura) qui a offert un succès à son équipe samedi face à l'USM Bel-Abbes (1-0) en inscrivant l'unique but de la partie. Oussama Darfalou (USM Alger) et Hamza Banouh (USM El Harrach) sont troisièmes, avec cinq buts chacun. Le meilleur d'entre eux à la tombée de rideau succèdera à Ahmed Gasmi (NA Hussein Dey), sacré meilleur buteur du précédent exercice avec 14 réalisations, dont 8 penalties.

Classement des buteurs :



8 buts : Mohamed Amine Abid (CS Constantine)

7 buts : Mustapha Djalit (JS Saoura)

5 buts Oussama Darfalou (USM Alger) Hamza Banouh (USM El Harrach)

4 buts : Badreddine Bahi (Olympique Médéa), Samy Frioui (USM Blida), Atouche Mohamed Hicham (DRB Tadjenanet), Mellal Benamar (USM El Harrach) et Sid-Ali Yahia Chérif (JS Saoura).