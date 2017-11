CRB : Plusieurs renforts au staff technique

Le staff technique du Chabab de Belouizdad a enregistré un important renfort, au lendemain de sa rencontre face à la JSK, qui s’est soldée par un nul (2-2) à Tizi-Ouzou. Ainsi, Noreddine Negazi a été désigné manager général de l’équipe Senior. De son coté, l’ancien DTN par intérim, Toufik Korichi a été nommé directeur technique du club, alors que Karim Bakhti a retrouvé son poste d’entraineur de l’équipe espoirs. Les trois hommes, qui ont paraphé leur contrat dimanche, ont déjà entamé leur travail. Par ailleurs, la direction du club attend un autre renfort. On parle de la nomination de Hocine Yahi en qualité de conseiller du président Hadj Ahmed. L’ancien meneur du CRB aurait déjà donné son accord de principe. Il reste quelques détails seulement à régler avant d’officialiser la venue de Yahi, qui pourrait bel et bien avoir un rôle important dans la gestion du club, d’autant plus que le président est souvent absent. Ses nominations devraient permettre une meilleure prise en charge du club sur le volet technique et donner un nouveau souffle au CRB. Pour rappel, le Chabab de Belouizdad occupe la Sixième place au classement de la Ligue Une, avec 16 points. A noté que l’équipe, qui a effectué un début de saison tonitruant, n’a plus remporté le moindre succès depuis la troisième journée face au MC Alger.

Rédha M.