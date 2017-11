USMA : Hamdi succède à Paul Put

L’USM Alger a annoncé, dimanche sur son site internet, la nomination de Miloud Hamdi, en lieu et place de Paul Put qui a démissionné de son poste, après la défaite de samedi face au CSC.

On se un peu doutait que les jours de Paul Put à l’USMA étaient comptés. Le mauvais début de saison du club de Soustara, 11e au classement avec 12 points seulement (avec trois matches en retard, néanmoins) a fait que la direction du club s’est posée à un moment donné la question de garder ou non le technicien belge. Notamment au lendemain de l’élimination de l’équipe des demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique par le WA Casablanca. Certaines voix en interne avaient demandé son départ, mais après mure réflexion, Rebbouh Haddad avait décidé de lui accorder un sursis dans l’espoir de le voir redresser la barre. La large victoire face au CRB avait calmer les esprits, mais la défaite, samedi face au CSC (1-2) à domicile a précipité le départ de l’ancien sélectionneur du Burkina Faso, en poste depuis plus d’un an pourtant. Le technicien a décidé de partir de son propre chef bien que la décision de se séparer de lui allait tomber de toute façon. Pour lui succéder, la direction du club a décidé d’opter pour une solution «maison». En effet, Miloud Hamdi, qui cumule déjà un passage à l’USMA avec à la clé une finale de Ligue des champions perdue face au TP Mazembe et un titre de champion d’Algérie à la clé, a été officiellement désigné ce dimanche à la place de Paul Put. Miloud Hamdi a officialisé son retour à l’USMA, dimanche, et sera donc aux commandes des Rouge et Noir jusqu’à la fin de la saison. Miloud Hamdi a été présenté, hier mardi à la presse et a entamé ses fonctions dans la foulée. Le fait qu’il connaisse pratiquement tous les joueurs –le groupe n’a pas beaucoup changé depuis son départ— facilite son intégration. Il pourra donc vite se mettre au travail avec comme objectif immédiat remonter le classement.

Amar Benrabah