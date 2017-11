Bejaia : Pluies orageuses et froid glacial

Des pluies orageuses, accompagnées de rafales de vent et d’un froid glacial, se sont abattues sur la wilaya de Béjaïa, depuis vendredi après-midi, et se sont étalées durant la journée d’hier. En quelques heures, les routes étaient complètement inondées rendant la circulation difficile dans plusieurs localités. Plusieurs routes ont été coupées à la circulation par l’éboulement de pierres et chutes d'arbres sur les routes principales. Hier matin, la ville de Béjaïa était sous les eaux pluviales et les routes inondées suite à l’obstruction des avaloirs. Les torrents provenant de la haute ville et des quartiers périphériques ont déposé des tonnes de gravats et d’immondices, emportés par les courants d’eau, au centre-ville. Les quartiers Tobbal, Naceria, Ighil Ouazoug, les centres universitaires Targua Ouzemour et Aboudaou et la cité Esseghir étaient inaccessibles. Les quelques ouvriers de l’office d’assainissement qui ont essayé de déboucher les avaloirs et regards se sont confrontés au déferlement des gravats et détritus emportés par les torrents d’eau. Cette situation été prévisible, devant l’absence de prise en charge de la commune des travaux d’assainissement qui ont été délaissés depuis plus d’une année. Mais pour les agriculteurs et les services de l’hydraulique, ces chutes de pluie sont favorablement accueillies vu le spectre de sècheresse qui a frappé la région et les barrages, presque a secs. Ces derniers verront leurs capacités d’accueil plus élevées.

M. Laouer