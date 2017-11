COP 23 : Mme Zerouati en Allemagne

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, participe aux travaux de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui débutent aujourd’hui à Bonn (Allemagne), a indiqué un communiqué du ministère. La ministre aura, en marge de ce sommet, plusieurs rencontres dans le but de débattre de différentes questions liées à la protection de l'environnement et à la préservation du climat, notamment l'effet de serre, précise la même source, ajoutant que Mme Zerouati étudiera également les possibilités de parvenir à de nouvelles solutions aux divers défis auxquels est confrontée la terre. La conférence constituera, par ailleurs, une occasion pour développer la coopération à même d'encourager les initiatives communes entre toutes les parties concernées par l'environnement et les changements climatiques, note le communiqué. Mme Zerouati tiendra par la même occasion des réunions bilatérales avec ses homologues (chefs de délégations des pays participants) dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Algérie et ses partenaires étrangers. (APS)