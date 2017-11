Factures téléphoniques : Algérie Télécom lance les notifications par SMS

Algérie Télécom (AT) a lancé une opération d'envoi des notifications des factures téléphoniques par SMS à ses clients, avec l'envoi "avec succès" de plus de 1,1 million de SMS, a indiqué hier cet établissement public dans un communiqué. "Grâce à ce service, le client reçoit un SMS lui indiquant le montant de sa facture et la date limite de paiement", précise Algérie Télécom.

Pour bénéficier de ce service, "il suffit au client de se présenter au niveau de l'agence commerciale afin de fournir et enregistrer son numéro de mobile". Algérie Télécom invite ses clients à "profiter de ce service gratuit qui les tiendra également informés des nouvelles offres et promotions", ajoute la même source, relevant qu'à travers ces nouveaux services, Algérie Télécom "confirme son engagement à renforcer sa stratégie de proximité avec ses clients afin de répondre au mieux à leurs attentes".

Pour plus d'informations, Algérie Télécom invite ses clients à contacter le service client en composant le 12 ou à se rapprocher de l'agence commerciale la plus proche. (APS)