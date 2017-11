Incendie sur le Tariq Ibn Ziyad : Aucune perte humaine

Un véhicule appartenant à un passager a pris feu samedi soir dans le garage du navire Tariq Ibn-Ziyad qui se trouvait au nord des iles Baléares, en provenance de Marseille vers Alger, mais aucune perte humaine ni blessé n'ont été enregistrés, a indiqué dimanche l’Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV) dans un communiqué. Aussitôt alertée, une cellule de crise a été mise en place au niveau de la Direction Générale de cette entreprise pour suivre l'évolution de cet incident et prendre les mesures nécessaires.

«Cet incendie qui s'est propagé rapidement causant ainsi la calcination d'une trentaine de véhicules a été maîtrisé grâce à l'intervention rapide et efficace de l'équipage entraîné pour de telles situations d'urgence, appuyé en cela par le bon fonctionnement des systèmes de lutte contre l'incendie à bord», ajoute la même source.

Selon l'ENTMV, «aucune perte humaine ni blessé parmi les passagers et équipage n'ont été enregistrés». Par ailleurs, le Navire El Djazair II, à destination d’Oran en provenance de Marseille, a été dérouté sur le port d’El Cudia (Palma de Majorque) afin de rapatrier les 472 passagers qui se trouvaient à bord du car-ferry Tariq Ibn-Ziyad pour les ramener au port d'Oran avant de rallier Alger. Une enquête sera rapidement diligentée «pour déterminer les causes exactes de cet incendie et situer les responsabilités», note le communiqué. L'ENTMV avance aussi que la programmation commerciale du car-ferry Tariq Ibn-Ziyad connaîtra quelques modifications.



Le car-ferry Tassili dépêché d’Oran vers le port d’El Cudia pour rapatrier les passagers



Le car-ferry Tassili de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) a appareillé hier en fin d’après-midi d’Oran en direction du Port d’El Cudia (Palma de Majorque) afin de rapatrier vers Alger la majorité des 472 passagers du navire Tariq Ibn Ziyad.

Le navire El Djazair II, venant de Marseille à destination d’Oran, a été dérouté sur le port de Palma de Majorque pour récupérer quelque 20 passagers et 17 véhicules se trouvant à bord du Tariq Ibn Ziyad pour les ramener au port d’Oran, avant de rallier Alger, a indiqué à l’APS Abdesamad Latrache, précisant que l’arrivée de ces passagers au port d’Oran est prévue aujourd’hui (lundi) et qu’un dispositif est en train de se mettre en place pour l’assistance et la prise en charge de ces voyageurs à destination de la Capitale.

Le navire Tassili devait, dans le cadre du calendrier du trafic des voyageurs de la compagnie, assurer hier une desserte sur Marseille à partir d’Oran.

Ce départ a été reporté à demain en raison des mauvaises conditions météorologiques et bien avant l’incendie survenu à bord du Tariq Ibn Ziyad, a précisé le directeur régional Ouest de l’ENTMV, ajoutant que ce navire retournera vers Oran pour reprendre son programme de navettes après le rapatriement des voyageurs d’Alger. (APS)