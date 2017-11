Commerce électronique : généralisation du dispositif

Le PLF 2018 exige des commerçants de recourir au commerce électronique, avec une durée d'un an pour la généralisation de ce dispositif.

Ceci sera à même de permettre une augmentation de la liquidité dans les banques et une résorption de la masse monétaire circulant sur le marché parallèle et l'amélioration du recouvrement fiscal.

S’agissant enfin de l’augmentation du prix du carburant, cette dernière fera l’objet de compensation à la faveur de ce projet de loi, dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Le ministre des Finances est formel, le département ministériel en charge de ces deux secteurs prendra en charge le soutien nécessaire aux prix des carburants destinés à ces secteurs (pêche et agriculture).

Juste après l’exposé de présentation du PLF par le ministre, ce texte a été examiné et passé au peigne fin par les membres de l'APN. Selon le programme établi par cette institution parlementaire, les interventions des députés, au nombre de 122, se poursuivront jusqu'à demain, mardi 14 novembre.

S. G.