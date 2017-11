Carburants et tabacs : Relèvement des taxes

S’exprimant sur les dispositions prévues dans le PLF 2018, le ministre a confirmé qu'un impôt sur la fortune a été institué à travers le réaménagement de l'impôt actuel sur les biens et la proposition d'instituer une retenue à la source de l'ordre de 5% exemptée de taxes, sur les commerçants de tabac avec un relèvement du taux de l'impôt sur la consommation locale du tabac. Le PLF 2018 recèle en outre, une proposition en vue de relever la taxe sur les produits pétroliers (TPP) de 5 DA/litre pour l’essence et de 2 DA/litre pour le gasoil, et l'élargissement de l'imposition fiscale sur le surplus de la valeur réalisée y compris sur les habitations principales, à l'exception des habitations collectives qui constituent l'unique propriété.

Figurent aussi parmi les nouvelles dispositions si elles venaient à être adoptées par les élus du peuple, «une révision de l'impôt sur les véhicules d'entreprises, l'exemption d'impôt pour les ventes de l'orge et du maïs et le relèvement, de 3 à 5%, de la taxe appliquée sur les propriétaires de terres non exploitées et à usage industriel».

Le ministre des Finances écarte, à moyen terme, un prix du baril entre 70 et 80 USD, et ce, en raison d'un retour éventuel du gaz de schiste sur les marchés. Un prix de référence fixé à 50 dollars a ainsi été adopté.

Il a souligné à ce propos que l'excédent en cas d'amélioration des prix sera versé au Fonds de régulation des recettes (FRR).

Ceci dit, le ministre est catégorique «l'Etat n'imposera pas, au titre de ce projet de loi, d'autres impôts aux citoyens». Il soutient également qu'il est impossible, en cette conjoncture, de renoncer brusquement à la politique de subvention. L’on apprendra dans ce contexte qu'un fichier national réservé aux personnes qui ont le plus besoin de ce soutien est en cours d'élaboration et que ce dernier — devant être prêt dans deux ans — sera appliqué dans une wilaya-pilote avant d’être ensuite généralisé.

S’agissant du recrutement dans la fonction publique, ce dernier reste ouvert dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. D'autres entreprises, a-t-il dit, peuvent procéder au recrutement d'un cinquième (1/5) du total des postes dont elles disposent, et ce, pour remplacer les départs à la retraite et les décès.

Bon a savoir : «La Fonction publique emploie plus de 2,2 millions de fonctionnaires.»

S. G.