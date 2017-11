PLF-2018 : Soutenir la sphère productive et renflouer les recettes

L'Assemblée populaire nationale (APN) a repris, hier matin, ses travaux en séance plénière, consacrée à la présentation et au débat du projet de loi de finances (PLF) pour 2018.

Lors de cette séance présidée par M. Saïd Bouhadja, président de cette institution parlementaire, le ministre des Finances a souligné que les réserves de changes de notre pays se sont établies, vers la fin du mois de septembre dernier, à 102,4 milliards de dollars.

Les réserves de changes étaient chiffrées, vers fin 2016, à 114,1 milliards de dollars, contre 144,1 milliards de dollars, à la fin 2015. L’autre remarque importante à retenir est que, selon les prévisions du même document, le matelas de devises devrait s'établir à 85,2 mds usd à la fin de l’année prochaine ; soit l'équivalent de 18,8 mois d'importations. Il devrait se situer, en 2019, à 79,7 mds usd (18,4 mois d'importations) avant d’atteindre 76,2 mds usd (17,8 mois d'importations), en 2020.

Il faut dire que le projet de loi qui a été présenté hier par le ministre des Finances et qui sera passé à la loupe par les députés lors de ces trois jours consécutifs «intervient dans un contexte particulier caractérisé sur le plan interne par la poursuite des pressions financières, et sur le plan externe, par la non-stabilité des marchés pétroliers, en dépit de l'accord d'Alger portant réduction de la production et qui a été prolongé jusqu'à mars 2018 pour aboutir à la stabilité des cours du pétrole. Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre des efforts visant à soutenir la croissance et la préservation des équilibres macro-économiques, tout comme il est à même de préserver le pouvoir d’achat des familles algériennes», a mis en exergue le ministre des Finances lors de sa présentation de ce texte.

Le PLF 2018 qui affiche, pour la première fois depuis plusieurs années, des dépenses d’équipement supérieures aux dépenses de fonctionnement est aussi à même de favoriser, à moyen terme, une hausse de la croissance économique à 2 ou 3% ouvrant ainsi la voie à la réalisation de l’objectif de 7% de croissance, à l’horizon 2030. En somme, il s’agit d’un projet de loi qui «ambitionne de relancer l’économie nationale», relève le ministre des Finances. En effet, les nouvelles mesures législatives et fiscales qui devraient entrer en vigueur dès l’année prochaine, à la faveur du PLF 2018, viennent consolider l’investissement productif et renforcer les recettes budgétaires tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale.



Amélioration de certaines données de l’économie nationale



Lors de son exposé, le ministre des Finances a fait état de signes d'amélioration de données de l'économie nationale, notamment des exportations des hydrocarbures, outre le recul du taux d'inflation et l'amélioration de la couverture des dépenses de gestion grâce à l'augmentation du recouvrement de la fiscalité ordinaire, mettant en avant les grandes lignes de la politique financière nationale pour la période 2018-2020.

Les chiffres relatifs à la situation économique du pays jusqu'à août 2017 dénotent d’une augmentation du prix du brut algérien avec une moyenne de 50,6 USD/baril, une reprise relative des exportations en hydrocarbures qui a atteint 21,3 milliards USD avec un léger recul des importations de marchandises, passant de 31,7 milliards USD à 30,8 milliards USD en 2017, ce qui a entraîné un ralentissement du déficit de la balance commerciale, passant de 11,4 milliards USD à 7,1 milliards USD à fin août 2017.

Il faut savoir d’autre part que le taux d’inflation a enregistré un recul passant de 6,5 % en fin août 2016 à 5,7% à fin août dernier. Il en est de même pour le déficit du Trésor qui a reculé à près de 380 milliards de dinars fin juin 2017 contre 1.769 milliards de dinars durant la même période de l'année 2016. Ces nouveaux chiffres s’expliquent par «une augmentation des recettes et un recul des dépenses». Cependant et en dépit de ces chiffres, l'économie nationale est appelée à faire face à nombre de défis nécessitant le maintien d'un niveau acceptable de croissance «en vue de garantir une prise en charge adéquate de la demande sociale et la création de suffisamment d'offres d'emploi, toute en garantissant un service public convenable».



Le taux d’inflation devrait s’établir à 5,5% en 2018



Selon les données révélés par le ministre des Finances, le document soumis pour débat au niveau de l’APN a été élaboré sur la base d'un prix référentiel fiscal de 50 USD/baril pour la période 2018-2020, avec un prix de marché de baril brut à 50 USD en 2018 et de 55 USD en 2019 et 2020. Le taux d'inflation devrait s'établir autour de 5,5% en 2018, 4% en 2019 et 3,5% en 2020. Le taux de croissance économique devrait quant à lui atteindre +4% en 2018, +4,1% en 2019 et 4,8% en 2020.

S’agissant de la dépense publique, le PLF la situe autour des 8.628 milliards de dinars, soit une hausse de 21% par rapport à la clôture de 2017. Il est attendu qu’elle soit de 7.562 milliards de dinars en 2019, et de 7.369 milliards de dinars en 2020. Pour ce qui concerne les recettes fiscales, celles-ci devraient, selon le même document, connaître une augmentation d'une moyenne de 10% annuellement durant les trois prochaines années, soit, durant la période étalée entre 2018 et 2020. Par ailleurs, les recettes des hydrocarbures devraient atteindre 34,4 milliards USD en 2018, 38,3 milliards USD en 2019 et 39,5 milliards USD en 2020, a souligné le ministre des Finances. Pour ce qui est des importations de marchandises, elles devraient atteindre les 43,6 milliards USD en 2018, 41,4 milliards USD en 2019 et 40,9 milliards USD en 2020. Le taux des réserves en change national, 105 milliards USD actuellement, devrait reculer à 85,2 milliards USD en 2018 (équivalent à 18,8 mois de recettes), 79,7 milliards USD en 2019 (18,4 mois de recettes), et 76,2 milliards USD en 2020 (17,7 mois de recettes), a indiqué le ministre. Toujours pour la période 2018-2020, les crédits de la balance de paiement devraient atteindre -11,9 milliards USD en 2018, -5,5 milliards USD en 2019 et -3,5 milliards USD en 2020.



Le déficit du Trésor public devrait connaître une tendance baissière



Autre information à mettre en avant, le déficit du Trésor public connaîtra une tendance baissière. De 2.344 milliards de dinars en 2016, il est passé à 1.963 milliards de dinars en 2018, pour atteindre 55 milliards de dinars seulement, en 2019. Ce déficit, note le ministre, «sera essentiellement couvert par le recours au financement non conventionnel et la valeur excédentaire injectée dans le Fonds de régulation des recettes (FRR)». Durant l’année en cours, les besoins en financement sont de l’ordre de 570 milliards de dinars.

Ils sont estimés à 1.815 milliards de dinars en 2018 et à 580 milliards de dinars en 2019 et, pour l'année 2020, «le Trésor public ne devrait pas recourir à une quelconque forme de financement en raison du faible déficit devant être enregistré». S'agissant des dépenses de gestion et d'équipement, le PLF prévoit une légère augmentation des dépenses de gestion, tandis que la couverture de ces dépenses, en recettes ordinaires, passera de 73% en 2016 à 86% en 2018, pour atteindre 90% en 2020. Une augmentation de quelque 60% est prévue en 2018 dans les dépenses d'équipement, et devrait reculer à 31% en 2019, puis à 7% en 2020.

Soraya Guemmouri