Commentaire : L’affichage anarchique, point noir

Si pour le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), la campagne électorale pour le compte des Elections communales et de wilaya, prévues, le 23 de ce mois, se déroule le plus normalement du monde, et que le discours des candidats est plus ou moins acceptable, il n’en demeure pas moins qu’elle est, comme toutes les campagnes précédentes, entachée, par cet affichage anarchique, voire sauvage. En effet, le constat est désolant. Une grande partie des formations en lice, et au même titre les indépendants, fait fi de la réglementation en la matière, notamment l’article 182 de la Loi électorale. Un article on ne peut plus clair, stipulant, «Des Surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures, sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales. Toute autre forme de publicité réservée à cet effet, est interdite». Pourtant, les façades des bâtiments officiels ; tels les établissements scolaires, les entrées des immeubles, sont utilisées comme supports d’affichage, alors qu’étrangement les panneaux placés à cet effet, sont restés vides. Il y en a même qui disent qu’ils ont vu des affiches collées sur des bacs à ordures. Reste à vérifier, mais c’est dire, cette culture qui prévaut chez nous, avec pour slogan tout est permis. Pour ne pas dire, la fin justifie les moyens. Un fait déploré vivement par Abdelwahab Derbal, invité hier, de notre Forum. Les services de cette instance, ont notifié, des mises en demeure aux candidats, mais c’est chose vaine, puisque le phénomène persiste encore. Et à une semaine de la fin de la campagne électorale, il ne faut pas espérer un changement de comportement, puisque c’est la période ou les candidats redoublent d’efforts. Selon le président de la HIISE, plus de 200 mises en demeure ont été adressées, aux concernés. Faut-il opter pour des mesures répressives, pour mettre fin à cette situation qui amplifie la laideur de notre cité ? Le président de la HIISE, ne partage pas cette proposition. Pour lui, il faut d’abord, investir dans la sensibilisation, et expliquer que de tels gestes, donnent une idée sur l’état d’esprit de ces candidats qui promettent monts et merveilles aux citoyens, et qui en même temps, donnent l’image de futurs élus qui ne respectent pas les lois de la république. Cette image justement, explique le premier responsable de la HIISE ne sert pas les partis et les candidats engagés dans la course électorale. Les propos de M. Derbal sont à juste titre lourds de sens, car en effet, comment peut-on, surtout pour des Elections locales, promettre, un meilleur cadre de vie, pour les habitants de sa commune, et en même temps, être à l’origine d’actes d’incivisme. D’aucuns trouveront la qualification un peu forte, mais il ne peut être autrement avec l’affichage sauvage, qui non seulement, ternit nos villes, et pèse sur le budget de la commune, puisqu’il faut nettoyer les espaces défigurés par des affiches collées ici et là. Et vu le contexte économique, il faudrait compter sur les eaux de pluies pour faire disparaître ces affiches, qui restent le point noir de la campagne électorale. Et là aussi, ce n’est pas évident.

Nora Chergui